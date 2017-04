Victor comemora classificação e retorno à titularidade: "Misto de emoção, felicidade e alívio"

Victor cobra tiro de meta no Independência (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

“Misto de emoção, felicidade e alívio”. Assim o goleiro Victor descreveu a sensação de poder voltar ao time titular do Atlético-MG. Totalmente recuperado de uma lesão que sofreu no ombro direito, em dezembro do ano passado, o camisa 1 assistiu de dentro do campo à vitória da equipe alvinegra sobre a URT neste domingo (23), no Independência. O triunfo assegurou o Galo na final do Campeonato Mineiro 2017.

Victor expressou toda sua felicidade por voltar à meta do Atlético e ajudar seu time a garantir o avanço à decisão do Estadual. “É um misto de emoção, felicidade e alívio, depois de tanto sofrimento nesses quatro meses. Só eu, meus familiares e aqueles que estão mais próximos sabem a dificuldade que foi poder chegar a esse momento. Estou feliz demais por retornar, chegar a mais uma final, poder disputar mais um título”, disse o goleiro após o fim do jogo.

Victor não esqueceu o apoio que recebeu da torcida atleticana durante os quatro meses que batalhou para retornar à ativa. “Agradeço a Deus, à minha família e ao torcedor, que sempre me apoiou e me deu carinho demais. A razão do meu trabalho é esse torcedor, que sempre me apoia e me dá carinho”, ressaltou.

O Atlético de Victor disputará a 11ª final de Campeonato Mineiro consecultiva. O adversário será o Cruzeiro, que, para chegar à decisão, passou pelo América-MG. O primeiro jogo da final será realizado no próximo domingo (30), às 16h, no Mineirão, com mando de campo da Raposa.

Antes, porém, o Galo terá um compromisso pela Copa Libertadores da América. Às 19h30 desta quarta-feira (26), enfrentará o Libertad, do Paraguai, no Independência, pela quarta rodada do Grupo 6 da competição sul-americana.