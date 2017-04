Robinho endossa discurso de equipe unida e elogia Roger: "Está fazendo o seu melhor"

De pênalti, Robinho marcou o segundo gol do Galo contra a URT (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Um dos líderes do Atlético-MG, o atacante Robinho marcou o segundo gol da vitória alvinegra sobre a URT, por 3 a 0, no Independência. Ao comemorar, o camisa 7 repetiu o feito de Rafael Moura, autor do primeiro tento, e foi abraçar o técnico Roger Machado, que vem sofrendo com críticas neste início de trabalho no Galo.

Após a partida, Robinho explicou que o gesto foi no intuito de apoiar o comandante e mostrar que o grupo está feliz com sua presença. “A gente sabe que a pressão no Atlético é muito grande, pelo elenco que temos, pela camisa que vestimos. Então, está todo mundo junto. Quando ganha, quando perde, quando joga mal. Nosso time está começando um trabalho, o Roger é um excelente treinador, está fazendo o seu melhor e nós, jogadores, estamos procurando, a cada jogo e a cada treino, se adaptar”, avisou.

O atacante destacou a confiança que Roger transmite aos atletas. “Nosso time está em uma crescente, a gente está em um começo de temporada e a cobrança é muito grande, mas, enfim, estamos rumo ao nosso objetivo de ser campeão mineiro e seguir até o final na Libertadores. Então, a comemoração com o Roger é uma forma de agradecimento pela confiança que ele passa a todos os jogadores e estamos unidos nas vitórias, nos empates e nas derrotas também”, finalizou.

Classificado à final do Campeonato Mineiro pela 11ª vez consecultiva, onde irá enfrentar o Cruzeiro, o Atlético muda a chave e volta as atenções para a Copa Libertadores da América. Na quarta-feira (26), às 19h30, receberá o Libertad, do Paraguai, no Independência. O jogo será válido pela quarta rodada do Grupo 6 da competição sul-americana