Fred tem pena reduzida e está liberado para primeiro jogo da decisão contra Cruzeiro

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O pleno do TJD-MG (Tribunal de Justiça Desportiva) decidiu, por 6 a 3, que a pena de quatro jogos imposta ao atacante Fred, do Atlético-MG será reduzida para três partidas. A redução habilita o centroavante a jogar o primeiro duelo da final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, domingo (30), às 16h, no Mineirão.

O julgamento é referente à agressão cometida por Fred sobre o zagueiro Manoel do Cruzeiro no último clássico entre as equipes, disputado pela décima rodada do Mineiro. O atacante alvinegro desferiu um soco no rosto do defensor celeste, sendo imediatamente expulso pelo árbitro Igor Júnior Benevenuto, ainda aos 25 minutos do primeiro tempo. O atacante foi enquadrado no artigo 254A, que tem pena de quatro a 12 jogos de suspensão.

Como ocorreu o julgamento de Fred

De início, o advogado do Atlético-MG Lásaro Cunha tentou anular a sentença do primeiro julgamento, alegando que o auditor André Bernardes de Castro, da Quarta Comissão Disciplinar, que votou favorável à pena mínima de quatro jogos a Fred teria postado fotos com a camisa do Cruzeiro, faixas ofensivas ao alvinegro no dia seguinte ao julgamento, além de ter prestado serviços não remunerados ao clube celeste.

Não deu certo. A primeira tentativa atleticana foi derrubada pelo pleno por sete votos a dois, mantendo a validade do primeiro julgamento a Fred. Em seguida, a defesa atleticana solicitou que o atacante fosse enquadrado no artigo 254, que prevê pena máxima de três jogos. Lásaro argumentou que Fred é um jogador de comportamento exemplar, e que no lance que originou a expulsão dele, o centroavante sofreu agarra-agarra dentro da área, e que Manoel "teria feito circo", saindo de campo sem qualquer arranhão.

Por seis votos a três, a solicitação foi aceita pelo pleno, e o atacante, que já havia cumprido os três jogos contra Caldense, na primeira fase, e as duas partidas contra a URT, pela semifinal do Mineiro, foi liberado para atuar na primeira partida da decisão contra o Cruzeiro.

Dentro de campo, a redução da pena é um alívio para o técnico Roger Machado. Pois, Rafael Moura, que vinha substituindo Fred recebeu o terceiro cartão amarelo contra a URT, pela segunda partida da semifinal, e está suspenso da primeira decisão contra a Raposa.

Fred demonstra alívio, mas reconhece erro no clássico

Após o julgamento, Fred, que estava concentrado junto com os demais jogadores para a partida contra o Libertad-PAR, pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (26), às 19h30, falou a imprensa demonstrando alívio com a redução da pena, mas reconheceu que deveria ser punido pelo ato contra Manoel, do Cruzeiro.

"Pelo meu erro, tinha que ser punido. Tinha consciência disso, mas consegui a pena mínima do artigo 254, onde posso jogar essas duas finais. Agora é concentrar. Por falar em concentração, vou ter que estar concentrado, vou ter que ir para o CT agora, para poder jogar. Mas é uma sensação de alívio. Participar de todo o campeonato e ficar agora fora do grande clássico seria muito ruim para todo mundo. Estou muito feliz e vou poder jogar", declarou o centroavante,

"A gente aprende sim. A gente sabe que acontece em campo, aquele empurra-empurra, jogadas ríspidas. O que vou tentar fazer, quando tiver uma disputa muito grande, é sair um pouco. Em momento algum tive intenção de atingir o companheiro, que é o Manoel, de machucá-lo, nem soco dei. Tentei sair dele, para conseguir espaço. Sou centroavante, sempre tenho dois, três zagueiros em cima de mim. Mesmo sendo artilheiro isolado, mesmo com boas atuações do time, a sensação é que começa um novo campeonato para mim e que eu vou dar a vida para vencer", acrescentou.