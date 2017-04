Jogo Atlético-MG x Libertad AO VIVO hoje na Copa Libertadores (0-0)

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco o tempo real do jogo entre Atlético-MG x Libertad ao vivo, nesta quarta-feira (26), às 19h30, pela quarta rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores. A partida será disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte/MG e terá início na VAVEL Brasil aqui. Fique conosco.

O árbitro responsável por mediar a partida será o colombiano Wilson Lamouroux, auxiliado por Eduardo Diaz e John Alexander Leon, ambos da Colômbia.

Já o lateral-esquerdo Fábio Santos destacou a importância do confronto para as pretensões do Galo na competição. “Precisamos conquistar esses três pontos, até porque ficamos um pouquinho atrás com a derrota fora de casa. É um confronto direto com o Libertad, então, temos que somar esses pontos. A preparação bem sendo feita em cima disso, para conquistar esses três pontos de maneira organizada”, frisou.

Rafael Carioca, volante do Atlético, comentou sobre a expectativa para o jogo desta quarta-feira. “Para nós, tem que ser guerra. Estaremos diante da nossa torcida e só a vitória nos interessa. Então, é jogar com raiva, o que não significa dar pancada, mas jogar para vencer, com intensidade, e o nível de concentração lá em cima”, disse.

O time atleticano que deve ir a campo contra o Libertad conta com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca e Elias; Maicosuel, Otero (Cazares) e Robinho; Fred.

Marlone, titular contra a URT, não está inscrito na Libertadores. Portanto, a vaga do ex-jogador corintiano está sendo disputado pelos gringos Cazares ou Otero, que entraram bem no segundo tempo diante da URT e participaram do terceiro gol. Maicosuel segue na equipe após boa atuação no último domingo.

Atacante Fred tem pena reduzida e está liberado para primeiro jogo da decisão contra Cruzeiro

Artilheiro do Atlético no ano, o centroavante Fred retorna à equipe titular nesta quarta-feira (26). Ele não participou da vitória sobre a URT, que classificou o time alvinegro à final do Campeonato Mineiro, por estar suspenso devido à expulsão no último clássico contra o Cruzeiro. O centroavante entra no lugar de Rafael Moura, que fica como opção no banco de reservas.

Já o Libertad, ao bater o Atlético em seus domínios na semana passada, chegou a quatro pontos, recuperando-se de um empate (Sport Boys) e uma derrota (Godoy Cruz) nas rodadas anteriores. A equipe paraguaia tem a mesma pontuação do Galo, quatro pontos, mas perde no saldo de gols – zero contra dois.

O Atlético perdeu na última rodada para o próprio Libertad, no Paraguai, e deu adeus à liberança do Grupo 6, uma vez que os argentinos do Godoy Cruz venceram o Sport Boys e alcançaram o topo da chave. O Galo tem quatro pontos, três atrás do Godoy Cruz.