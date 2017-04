Roger elogia atuação do Atlético em triunfo sobre paraguaios: "Foi uma vitória de Libertadores"

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG cumpriu o dever de casa ao vencer o Libertad-PAR por 2 a 0, no Independência, nessa quarta-feira (27), retornando à liderança do grupo 6 da Copa Libertadores da América. Os gols atleticanos foram marcados por Robinho e Cazares. O técnico Roger Machado demonstrou sua satisfação com a atuação do time em campo e analisou a determinação dos atletas durante os 90 minutos.

"Foi sem dúvida com bastante luta, mas com muito futebol nos dois tempos e em formas distintas. Tivemos controle quase total da partida. Criamos boas chances no primeiro tempo, mas o placar não foi alterado. No segundo tempo, a partida iniciou da mesma forma, e com o adversário ainda mais fechado e nossas dificuldades de criar, optamos pela troca, trancando os três zagueiros no miolo do campo e liberando as laterais", ponderou.

"Foi com entrega, doação, espírito de Libertadores. Mas os gols foram construídos coletivamente, com bola no chão. Foi uma vitória de Libertadores, com apoio da torcida o tempo inteiro", complementou.

Durante a partida, o volante Rafael Carioca foi cobrado por torcedores. Mesmo dando combate À frente da defesa, alguns atleticanos começaram a questionar a presença do jogador em campo. Roger Machado, no entanto, defendeu seu cabeça de área.

"Às vezes, o estilo do jogador não satisfaz a todos. Eu acho que, para falar das atuações do Carioca, a gente tem que procurar os números do jogo e o que um jogador desta função deve fazer. E realmente fazer uma comparação com outros jogadores do nível dele. Os números do Carioca são ótimos desde o começo do ano. Ele é sempre o maior ladrão de bolas do time e com números compatíveis com os grandes volantes lá de fora", afirmou.

"O que incomoda aos outros, por vezes, é que ele não precisa, para roubar a bola, dar carrinho aos pés do seu marcador, porque ele faz isso com bom posicionamento, com antecipação, e além disso tem uma qualidade de passe que quase nenhum primeiro volante tem. Em outro momento alguém havia falando que o Rafael estava sofrendo críticas, e eu não entendia o porquê. Talvez pela forma dentro de campo, faz entender que ele é menos combativo que um primeiro volante habitual. Nesses dois últimos jogos, acho que ele esteve um passo acima, mas não acho que ele esteve abaixo nos jogos anteriores", prosseguiu.

Outro fator durante a partida foi a presença do goleiro Victor no lugar de Giovanni, que disputou as primeiras partidas atleticanas na Libertadores. O camisa 1 atleticano havia retornado ao time contra a URT, pelo Campeonato Mineiro, e realizou boas defesas para segurar o ataque paraguaio.

"Giovanni nos ajudou até o retorno do Victor, mas a gente sabe o peso que o Victor tem para o time e para o clube. Voltou no momento certo. O adversário teve domínio em quatro, três minutos, foi quando trocamos (o esquema, com a entrada de Rafael Moura), e o adversário conseguiu algumas trocas de passes, principalmente nos corredores, onde eles têm superioridade numérica nos corredores. O Victor teve que intervir. É isso aí: o goleiro bom tem que fazer uns milagres", finalizou.

O técnico Roger Machado passa agora a pensar na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, domingo (30), às 16 horas, no Mineirão. O elenco atleticano se reapresentará nesta quinta-feira (27), às 15h30.