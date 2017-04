Victor retorna à Libertadores com vitória e ajuda na construção de resultado positivo com milagres

Google Plus

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Se tem um estádio onde normalmente ocorrem milagres é o Independência, e o milagreiro é um só: Victor. O goleiro do Atlético-MG retornou à disputa da Copa Libertadores da América com grandes defesas e ajudou o Atlético a vencer o Libertad-PAR por 2 a 0.

Sobre sua volta para a meta atleticana, que aconteceu na partida contra a URT, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro, Victor declarou que trabalhou muito para retornar em alto nível ao gol alvinegro.

"A gente se prepara para voltar e voltar bem. Foram mais de quatro meses afastado. Tive a preocupação de fazer uma boa preparação para voltar e não comprometer. Tive a felicidade de fazer boas defesas no segundo tempo, mas o mérito é coletivo. A partir do momento em que você vence um jogo difícil como esse. A entrega que a equipe teve foi fantástica. Pela perseverança e insistência que tivemos, nos levou a um grande resultado, uma grande vitória que nos deixa numa boa condição dentro do grupo", declarou.

Sobre a dificuldade do jogo enfrentado pelo Atlético-MG, o goleiro Victor ressaltou que momentos como esse são normais na vida do clube, mas exaltou a boa atuação do time, por não perder o equilíbrio em campo.

"O Atlético sempre tem como marca esse sofrimento, mas vi a equipe jogando de forma muito madura. Não se desorganizou, não perdeu a estrutura que o Roger propôs de jogo para a gente. Dentro dessa consistência tática e, acima de tudo, paciência que nosso time teve, conseguimos um resultado tão importante para nós", finalizou.

O goleiro Victor e os demais jogadores se reapresentarão na Cidade do Galo às 15h30 desta quinta-feira (27) visando a partida contra o Cruzeiro, pelo jogo de ida do Campeonato Mineiro.