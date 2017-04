Zagueiro Gabriel vive expectativa de conquistar primeiro título pelo Atlético-MG

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Cria das categorias de base do Atlético-MG, o zagueiro Gabriel fez sua estreia pelo time alvinegro em 2014, retornou ao time sub-20 posteriormente, mas foi integrado de vez ao elenco profissional em 2016. O defensor, de 22 anos, ganhou espaço com o técnico Marcelo Oliveira e encerrou o ano como titular.

Na reta final da temporada passada, Gabriel poderia ter conquistado seu primeiro título pelo Atlético. Porém, bateu na trave. O Grêmio superou o time mineiro e ficou com a taça da Copa do Brasil. Agora, ele terá mais uma oportunidade: o Campeonato Mineiro. Finalista da competição, o Galo enfrentará o Cruzeiro, no domingo (30), às 16h, no Mineirão, pelo primeiro jogo da decisão.

Titular da equipe ao lado do experiente Leonardo Silva, de 37 anos, Gabriel ressaltou o empenho do plantel para ganhar o título. “Nossa expectativa é de ser campeão. Estamos muito bem preparados para fazer dois grandes jogos. Sabemos a dificuldade que vai ser porque a equipe do Cruzeiro é muito qualificada, mas também sabemos a força do nosso grupo e do nosso elenco. Tem tudo para ser dois grandes jogos e estamos preparados para buscar o título”, disse.

O Atlético vem de dois bons resultados: no último domingo (23), vitória sobre a URT, por 3 a 0, no Independência, e classificação à final do Mineiro garantida; na quarta-feira (26), triunfo por 2 a 0 diante do Libertad, do Paraguai, também no Independência, pela quarta rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores. Gabriel destacou a importância dessas duas vitórias antes do clássico contra o Cruzeiro.

“Fizemos dois grandes jogos e isso nos traz uma confiança a mais. A gente também sente o apoio do torcedor, isso é muito importante, então, estamos muito bem preparados e bastante focados para conquistar esse título, que seria muito importante”, afirmou.

Por fim, Gabriel rechaçou a ideia de o rival chegará mais inteiro ao jogo de domingo. É que o Atlético atuou na última quarta-feira, pela Libertadores, enquanto o Cruzeiro teve a semana livre para se preparar ao clássico.

“O jogo foi muito corrido e disputado, mas tenho certeza que não vai interferir em nada no domingo. Fizemos uma pré-temporada muito bem feita, justamente para estar bem preparado quando chegasse esse período de jogos consecutivos”, concluiu.