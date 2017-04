Fred trabalha para não cair em provocações na final do Mineiro

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Em clássico válido pela primeira fase do Campeonato Mineiro, onde o Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 2 a 1, o atacante Fred foi expulso aos 25 minutos do primeiro tempo após lance de agressão ao zagueiro Manoel. Recebeu quatro jogos de suspensão, mas foi liberado pelo Pleno do TJD-MG para disputar o primeiro jogo da final do campeonato. O centroavante atleticano faz trabalho diferenciado, já esperando as provocações dos jogadores do time celeste.

"Estou me preparando bem para não cair nessas provocações. Tenho certeza que vai ser um jogo tranquilo. Vai ser disputado, como sempre acontece. Como falei antes, não tive intenção de dar soco no Manoel, de machucar ninguém. Apenas tentei me desvencilhar e acabei acertando. Tanto que acho que a expulsão e a punição foram justas", comentou o artilheiro do campeonato, com dez gols, que obteve a pena de quatro jogos reduzida para três.

"Agora é apagar, deixar tudo isso para trás. É uma nova história e também começar a escrever a história desse novo grupo, que foi formado agora. Uma história de títulos. A gente sabe como é bom ganhar, ainda mais em cima do nosso maior adversário", completou.

Após o último clássico contra o Cruzeiro, Fred vem conversando com os companheiros de equipe e com o técnico Roger Machado. O jogador recebeu cobranças, mas também houve incentivo para o clássico deste final de semana, que será o primeiro jogo da final do estadual, no Mineirão, às 16h.

"O Roger conversou comigo. Lógico que chamou minha atenção mostrou que não cabe mais isso. Mas foi mais de moral, foi para dar confiança, na frente de todo o grupo, o que me colocou para cima. O Roger viu que senti muito durante a semana. Mas passou e na semana seguinte eu joguei e fiz gols. O bom do futebol é isso. O grupo te ergue te dá forças e te coloca lá em cima”.

Fred é artilheiro do Atlético-MG na temporada, com 15 jogos em 16 gols; lidera também a artilharia do Mineiro, com dez gols. Até mesmo pela própria expulsão no ultimo clássico, muito se espera do centroavante atleticano na final contra o Cruzeiro. O atacante alvinegro afirmou que a pressão não o incomoda, e que a cobrança que ele próprio faz é maior que qualquer outra pressão externa.

"Esse tipo de pressão eu não coloco em mim. Já tenho a minha cobrança interna, que é maior de todas Maior do que torcedor, imprensa e até do que a do treinador. Convivo com isso já há 18 anos, quando jogar futebol era questão de sobrevivência. Agora, os erros ensinam para não repetir. Neste momento o trabalho é até mais emocional e mental do que físico, pois tivemos um jogo pesado na quarta [contra o Libertad, válido pela Libertadores] não temos tempo de trabalhar em campo. Mas vamos chegar fortes no domingo", concluiu.