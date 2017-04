Há exatos dez anos, Atlético-MG goleava Cruzeiro em jogo marcado por 'gol de costas' de Fábio

Há jogos na história do futebol que o resultado pode passar batido. É normal qualquer placar desde que ele tenha justiça. No entanto, um fato tornou este jogo inesquecível para duas torcidas, evidentemente, alegre para uma, e triste para outra. Um dia antes da final do Campeonato Mineiro deste ano, o atleticano tem um fator para comemorar e se inspirar para a decisão que se aproxima.

Há exatos dez anos, no dia 29 de abril de 2007, o Atlético-MG goleava o Cruzeiro por 4 a 0, no Mineirão, valendo pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro. O placar é normal para a história, mas um fato em especial gera este neste jogo uma alegria a mais para o atleticano.

Aos 46m45s, a bola mais estranha e improvável entrou no gol celeste. Após marcar o terceiro gol após penalidade máxima cobrada por Marcinho, o Cruzeiro saiu com a bola, mas não contava com a agilidade do centroavante Vanderlei. O camisa 18 ganhou a bola, aplicou uma caneta no marcador e bateu para o gol. Normal até o ponto de que o goleiro Fábio estava desatento e de costas para o lance, e só viu o lance após a bola entrar nas redes.

O que aconteceu naquele dia?

A partida aconteceu num domingo à tarde. Os torcedores atleticanos ainda viravam a página do acesso e do título do Campeonato Brasileiro de 2006, enquanto os Cruzeiro, com jogadores importantes como o goleiro Fábio, o volante Ricardinho, o meia Geovanni, e o atacante Araújo se mostravam um adversário altamente complicado.

No entanto, aquele time considerado favorito pela maioria não provou sua superioridade em campo. O Atlético, time modesto e com a base da Série B, foi massacrante perante seu rival. Criou várias chances, levou perigo em finalizações, chegou a perder um gol sem goleiro com o atacante Éder Luis. No primeiro tempo, o Cruzeiro teve um jogador expulso, o zagueiro Gladstone.

Na segunda etapa, as portas do gol estavam abertas aos atleticanos. Éder Luis abriu o placar com menos de um minuto de jogo. O domínio do Atlético seguiu durante todo o momento. O goleiro Fábio teve que se desdobrar para evitar o pior, mas não conseguiu segurar o alvinegro no final da partida.

Aos 37 minutos, o meia Danilinho recebeu lançamento de Tchô, deu um lençol em Fábio, esperou a definição do goleiro, que chocou sua perna direita na trave, e o camisa 7 colocou a bola nas redes cruzeirenses.

Aos 45 minutos, Marcinho foi lançado e acabou derrubado por Fábio dentro da grande área. Pênalti marcado pelo árbitro Clever Assunção Gonçalves. O mesmo Marcinho bateu e fez o terceiro gol atleticano.

Segundos depois foi a vez de Vanderlei entrar na história atleticana, marcando o quarto gol atleticano, aos 46 minutos, e praticamente dar o título mineiro ao Atlético-MG.

O que foi dito após o jogo?

Após o jogo, o goleiro Fábio, extremamente exaltado, deu declarações à Rede Globo, que transmitiu a partida na ocasião, reclamando, principalmente do árbitro da partida, que marcou o pênalti e o quarto gol.

"Primeiro, o pênalti não foi. O bandeirinha ia chamar ele, e o juiz não quis ir lá. O auxiliar tinha um ângulo melhor. E segundo, tinham duas bolas em jogo. Como ele foi dar saída com duas bolas em jogo? Eu fui buscar a bola que estava dentro do gol", declarou, indignado.

"Ele é um ignorante. Ele quer errar para depois pedir desculpas a um time que trabalhou quatro meses", acrescentou.

Em 2014, em entrevista ao site Globoesporte.com, o atacante Vanderlei contou detalhes da história que o consagrou com a camisa do Atlético-MG

"Eu entrei aos 38 do segundo tempo, aos 43 dei o passe para o Marcinho, ele sofreu o pênalti, bateu, e a bola ficou na rede. O gandula pegou uma bola rapidamente e tocou para o campo. O Cruzeiro saiu, tocaram para trás, e eu fui disputar com o Luizão. Fui mais rápido e interceptei a jogada. O Fábio tinha saído da grande área, acho que para reclamar, algo assim, e estava voltando para o gol, e eu chutei. As duas bolas ficaram dentro do gol. O Fábio percebeu, olhou para trás, foi lá e pegou as duas bolas. Ele ficou muito revoltado. Foram poucos segundos depois da saída de bola. Foi muito rápido", relembrou.

O que aconteceu após a partida?

A semana foi conturbada no Cruzeiro. A diretoria celeste demitiu o técnico Paulo Autuori, e promoveu interinamente Emerson Ávila. No segundo jogo, o Cruzeiro venceu por 2 a 0, mas sem estragar o brilho da festa alvinegra.

Após o Estadual, o Atlético foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final para o Botafogo, reclamando de um pênalti não marcado por Carlos Eugênio Simon em cima do meia Tchô. No Campeonato Brasileiro, o Galo passou por momentos conturbados. Teve três treinadores: Zetti, Marcelo Oliveira (interinamente) e Emerson Leão. Terminou o Brasileirão em oitavo lugar, com 55 pontos.

Já o Cruzeiro havia sido eliminado pelo Brasiliense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Passou por uma reformulação, contratou Dorival Júnior. Terminou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, com 60 pontos.