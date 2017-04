Protesto da torcida marca pré-clássico no Atlético-MG

Protesto foi comandado pela Torcida Organizada Galoucura (Foto: Galoucura/Facebook)

A manhã deste sábado (29), pré-clássico, foi tensa para os jogadores do Atlético-MG. Cerca de 80 integrantes da torcida organizada Galoucura foram para a porta do CT em Vespasiano cobrar um melhor desempenho dos jogadores que acumulam um jejum de dois anos - sete jogos - sem ganhar do rival Cruzeiro. A Raposa, em contrapartida, ''acordou'' com faixas motivacionais e de apoio da sua torcida na Toca II.

O futebol apresentado pelo Galo neste começo de ano, devido à troca de treinador e à necessidade de adaptação ao novo estilo de jogo do técnico Roger Machado, é o principal fator para a impaciência da torcida alvinegra, que, após a derrota para o Libertad no Paraguai, por 1 a 0, compareceu no Centro de Treinamento pedindo aos jogadores para que ''jogassem por eles do mesmo jeito que eles torcem para o Atlético''.

O protesto deste sábado (29) gerou grande repercussão na internet e dividiu opiniões na torcida atleticana. Há quem concorde com a atitude de pressionar os jogadores por bons resultados contra o clube celeste e ainda aqueles que acharam um equívoco a ida dos torcedores neste momento de tensão e decisão.

Em tom de ''resposta'' ao ocorrido, torcedores que se manifestaram contra o ato estão reunindo a maior quantidade de pessoas possível para irem domingo, (30), apoiar os jogadores na saída de Vespasiano horas antes do jogo. De acordo com os criadores do evento, ''o objetivo é mostrar que estamos fechados com o grupo e essa cobrança de hoje não nos representa".

Na redes sociais, foi criada a tag #GaloÉAmorENaoTerror (Galo é amor e não terror), rebatendo a ação, que foi interpretada por alguns como ''pressão desnecessária'', já que após o primeiro protesto o time mostrou uma crescente nos jogos seguintes.

Atlético e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, (30), às 16h, no Mineirão pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro. O primeiro clássico contará com 90% da torcida celeste e somente 10% da torcida alvinegra.