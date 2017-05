Torcedores do Atlético-MG danificam carro de Marcos Rocha, que se manifesta em redes sociais

O atleta se manifestou pela sua conta oficial do Instagram (Foto: Instagram/Marcos Rocha)

Na manhã do último sábado (29), ocorreu um protesto na porta do Centro de Treinamento do Atlético-MG, onde torcedores pediram por ''raça'' ao time alvinegro. O motivo da cobrança foi o jejum de sete partidas sem vencer o Cruzeiro. No meio dessa manifestação, até então considerada pacífica, o carro do lateral Marcos Rocha foi vandalizado por alguns, após o jogador se recusar abaixar o vidro para conversar com os representantes das torcidas organizadas presentes.

Rocha postou em sua conta do Instagram um texto sobre o fato, dizendo estar decepcionado com o ato de vandalismo. Confira abaixo, na íntegra:

''Assim ficou meu carro hoje. São 11 anos de Atlético, com título da Libertadores, Copa do Brasil, Campeonatos Mineiros, 4 vezes melhor lateral direito do Brasil, seleção brasileira e agora o lateral direito com mais jogos na história do clube. Entre muitos elogios e cobranças nestes 11 anos, nunca me senti tão decepcionado após essa ''manifestação'' de hoje de manhã na porta do CT, que pra mim foi vandalismo puro. Digo a todos estarei em campo amanhã com a mesma determinação de sempre, dando o meu suor e o meu sangue por esta camisa, pois sou muito grato ao Atlético e defendo essas cores como ninguém, e será assim até meu último dia de contrato." , disse o lateral nas redes sociais.

Marcos Rocha é líder nos números na lateral do Galo. O jogador é o melhor do Campeonato Mineiro em 'viradas de jogo corretas', com 22 jogadas, 'desarmes certo', com 43, 'assistências para finalizações', com 24 jogadas - ficando à frente de Arrascaeta, Sóbis e Robinho, do Cruzeiro, e Cazares, do Galo, por exemplo - 'passes certos', com 617 jogadas. Ao todo, Rocha, leva com o nome do Atlético 13 títulos: três Campeonatos Mineiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Florida Cup. O jogador, que veio da base do clube, se firmou na titularidade em 2012 e até hoje mantém o posto.