Após empate, Rafael Carioca destaca 'aprendizado' em jogos anteriores contra Cruzeiro

"Todas as vezes que a gente jogou contra o Cruzeiro e saiu muito, eles jogaram no nosso erro", diz Carioca (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Um dos destaques do Atlético no empate sem gols contra o Cruzeiro, no Mineirão, o volante Rafael Carioca destacou após o jogo a postura que o time alvinegro adotou para encarar a Raposa neste domingo (30). De acordo com o jogador, o treinador Roger Machado percebeu, nos últimos dois jogos contra o Cruzeiro neste ano, que a equipe de Mano Menezes se segurava no campo defensivo e usava os contragolpes como principal arma.

“Sabíamos que seria difícil. A gente vem de um jogo muito pesado na quarta-feira e, todas as vezes que a gente jogou contra o Cruzeiro e saiu muito, eles jogaram no nosso erro, no contra-ataque. Hoje, foi a nossa vez de jogar esperando um pouco mais. Agora, é mudar o chip porque quarta-feira tem jogo”, analisou Carioca, projetando o próximo compromisso do Atlético pela Copa Libertadores, contra o Sport Boys, quarta-feira (3), às 19h30, na Bolívia, pela quinta rodada do Grupo 6.

Já o meia Maicosuel, que parece haver ganhado a confiança de Roger Machado após ficar quase dois meses longe da equipe por causa de lesão, salientou o aplicação tática da equipe no Mineirão. O bom desempenho, contudo, não ilude o atleta.

“Foi mais na superação. Nosso time não está acostumado a marcar tanto e, hoje, tentou passar a bola para o lado de lá, mas a gente sabe que tem que melhorar bastante, trabalhar mais a bola e criar mais chances, pela qualidade do nosso time. Então, a gente vai procurar fazer isso no Independência”, avisou.

O atacante Fred, por sua vez, endossou a declaração de Rafael Carioca: “A gente já jogou muitas vezes com o Cruzeiro. O que eles mais gostam é de contra-atacar. A gente apenas tentou evitou os contra-ataques, mas, quando a gente tinha bola, trabalhar e agredi-los. Jogar aqui é difícil, considerada a casa deles, e a gente levou uma boa vantagem para domingo, no Horto, diante do nosso torcedor. Mas não tem nada decidido, a gente sabe que a vantagem é mínima, e não tem nada decidido”.

Atlético e Cruzeiro voltam a se enfrentar no próximo domingo (7), às 16h, na Arena Independência, pelo jogo da grande decisão do Campeonato Mineiro. A Raposa precisa de uma vitória mínima para levar o título, à medida que apenas um empate basta para o Galo ficar com a taça.