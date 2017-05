Roger Machado considera empate um bom resultado e exalta atuação do zagueiro Gabriel

Técnico comanda a equipe no primeiro clássico da decisão.(Foto: Bruno Cantini-Atlético MG)

O primeiro jogo da decisão da final do Campeonato Mineiro terminou em 0 a 0. O Atlético tem a vantagem de jogar por dois empates, já que ficou na liderança da fase classificatória. Isso foi perceptível na primeira metade da partida, quando o time do Cruzeiro tentou valer o mando de campo para marcar o gol que traria a vantagem para o lado azul da capital.

O técnico atleticano, Roger Machado, considera o empate um bom resultado, já que seu time leva a vantagem de jogar pelo resultado dentro de casa na segunda partida e afirma que o time entrou em campo visando defender a vantagem conquistada durante a fase cassificatória:

“É para ser comemorado. O primeiro tempo da disputa abriu agora. Garantimos esse direito pela classificação na fase anterior. Inevitavelmente, você entra jogando com o resultado da fase anterior. Empatar fora é um bom resultado. É melhor ganhar, mas o empate foi bom pelo que fizemos na primeira fase”, disse.

O treinador alvinegro assumiu o poderio ofensivo do Cruzeiro na primeira metade do clássico, criticou a recomposição ofensiva de seu time, mas elogiou a postura da defesa, que suportou a pressão sem sofrer riscos:

“Gosto de um jogo fazendo gols, mas também de uma defesa sólida. O jogo teve todos os ingredientes de um clássico. Foi um jogo de muita disputa física. Os nervos à flor da pele pela rivalidade e pela disputa do título. No primeiro tempo, o Cruzeiro teve mais a bola, se movimentando bem com seus homens de frente e gerando superioridade pelas laterais por causa da movimentação dos volantes. Mas foram apenas cruzamentos laterais. Quando pegávamos a bola, a gente não conseguia sair de trás. Quando a bola saía de nossos laterais, Marlone e Maicosuel vinham para receber a bola ao invés de subir e infiltrar. Quando fizeram, progredimos no campo. O primeiro tempo foi de domínio do Cruzeiro”, analisou o técnico atleticano.

O jovem zagueiro Gabriel foi um dos melhores em campo pelo lado atleticano. O prata da casa alvinegro falhou em partidas pela Libertadores, mas conseguiu se recuperar e garantir a titularidade. Questionado sobre a partida feita pelo jogador, o técnico Roger Machado não poupou elogios e o comparou a Thiago Silva, brasileiro que joga pelo Paris Saint-Germain e quatro vezes eleito zagueiro da seleção da Uefa.

“Jogador mais jovem só vai amadurecer convivendo com isso. Infelizmente se o atleta não errar ele não vai sentir o peso de uma falha que prejudica coletivamente. O Gabriel é um menino ainda, hoje fez um belo jogo, um jogo seguro, quase fez um gol. Ele me lembra muito o Thiago Silva, com quem joguei no Fluminense, bastante técnico, uma velocidade importante para a função e se recupera bem, essa é a questão, o jogador falhar e se recuperar atuando bem”, disse o técnico.