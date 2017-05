Atlético-MG relaciona 22 jogadores para enfrentar Sport Boys pela Libertadores

Rafael Moura deve ficar no banco contra o Sport Boys (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Atlético-MG divulgou, na manhã desta terça-feira (2), a lista de convocados para o duelo contra o Sport Boys, quarta-feira (3), às 19h30, no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, pela quinta rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores. A delegação viaja em voo fretado, com o avião deixando o Aeroporto Internacional de Confins às 11h20.

O técnico Roger Machado relacionou 22 jogadores, com destaque para o retorno de Rafael Moura. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante desfalcou a equipe alvinegra no clássico contra o Cruzeiro, no último domingo (30), no Mineirão, pelo jogo de ida do Campeonato Mineiro.

Na segunda colocação do Grupo 6, o Atlético pode assumir a liderança da chave caso vença o Sport Boys nesta quarta-feira. O Galo igualaria os mesmo dez pontos do Godoy Cruz, da Argentina, mas ficaria à frente devido ao saldo de gols. Libertad, do Paraguai, milita na terceira posição, com quatro pontos, seguido do lanterna Sport Boys, que soma apenas um ponto.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Victor e Giovanni

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Carlos César, Danilo e Leonan

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Felipe Santana e Erazo

Volantes: Rafael Carioca, Elias, Adilson e Yago

Meias: Otero, Maicosuel, Cazares e Carlos Eduardo

Atacantes: Robinho, Fred e Rafael Moura