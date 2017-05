Atlético enfrenta Sport Boys em jogo que pode valer classificação antecipada na Libertadores

Roger comanda equipe já em solo boliviano. (Foto: Bruno Cantini-Atlético MG)

Sport Boys e Atlético se enfrentam pela quinta rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores. As duas equipes entram em campo às 19h30 (Brasília), nesta quarta-feira (3), no estádio Ramón Taihuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.

Na segunda colocação do grupo, com sete pontos, o Galo pode assegurar a classificação para as oitavas de final. Já o time da casa precisa vencer para continuar sonhando com uma difícil classificação para o lanterna do grupo, que soma apenas um ponto. Para passar à próxima fase, o Galo precisa vencer e torcer para que o Libertad não vença o Godoy Cruz, na Argentina, pela outra partida do grupo, que acontecerá na quinta-feira (4).

O time atleticano viajou para o Bolívia com 22 jogadores. O técnico Roger Machado selecionou a seguinte equipe: Victor e Giovanni; Marcos Rocha, Carlos César, Fábio Santos, Danilo e Leonan; Gabriel, Leonardo Silva, Felipe Santana e Erazo; Rafael Carioca, Elias, Adilson e Yago; Cazares, Otero, Maicosuel e Carlos Eduardo; Fred, Robinho e Rafael Moura.

Vindo de um empate em 0 a 0 contra o Cruzeiro pela primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro, e de uma vitória por 2 a 0 contra o Libertad pela Copa Libertadores, o Galo faz na Bolívia sua última partida fora de casa pela competição internacional, já que fecha a fase de grupos em casa contra o Godoy Cruz, time argentino que atualmente lidera o grupo.

Caso consiga a classificação para as oitavas de final, essa será a quinta das cinco participações consecutivas do clube em Libertadores.

No primeiro confronto entre as equipes, pela segunda rodada, o Galo goleou o Sport Boys por 5 a 2 na Arena Independência, com o atacante Fred em noite inspirada, anotando quatro gols. Apesar do placar elástico, engana-se quem pensa que a partida foi fácil para o time brasileiro, que chegou a perder momentaneamente por 2 a 1, mesmo tendo saído à frente no placar.