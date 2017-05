Jogo Sport Boys x Atlético-MG AO VIVO hoje na Copa Libertadores (0-0)

INCIDENCIAS: Jodo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, a ser disputado no Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, às 19h30 do dia 3 de maio de 2017.

7' Falta para o Galo cobrar, e Otero vai para a bola.

6' Otero troca passes com Fábio Santos na esquerda, que avança, mas goleiro do Sport Boys consegue ficar com a bola.

5' Marcos Rocha cruza na cabeça de Rafael Moura, que arrisca contra o gol de Arias. Bola para na defesa do goleiro boliviano, e atacante do Galo é flagrado em posição de impedimento.

4' Tenorio parte do seu campo de defesa com a bola, mas Felipe Santana tira o perigo.

3' Falta de Cazares sobre Garcia no meio-campo.

2' Bola sobra na entrada da grande área alvinegra, Tenorio arrisca chute, mas finalização é abafada por marcação do Galo.

0' NA TRAAAAVE! Com menos de um minuto, Otero acerta bola na trave de Arias.

BOLA ROLANDO!

19h29 Times tocam bola no gramado e já vão tomando seus posicionamentos.

ESCALAÇÃO DO SPORT BOYS!

Arias; Zampiery, Coimbra, Melean e Galindo; Rojas, Garcia, Sánchez Capdevilla e Messidoro; Tenório e Castillo.

19h26 Equipes em campo.

O técnico Roger Machado poupou Gabriel, Fred e Robinho para o jogo desta noite.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO!

Victor; Marcos Rocha, Léo Silva, Felipe Santana e Fábio Santos; Adilson, Rafael Carioca, Elias, Cazares e Otero; Rafael Moura.

Boa noite, torcedor! A bola rola em instantes para Atlético-MG e Sport Boys!

O apito no duelo desta noite estará nas mãos de Jesús Valenzuela Sáez, profissional da Venezuela.

NÃO PODE ATUAR!

O meia Marlone, jogador que vem ganhando espaço com Roger, não foi inscrito para esta primeira fase da Libertadores.

Atlético já realizou treinos no estádio do jogo desta noite (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

E AÍ, COMANDANTE?

"O fato de termos trazidos mais jogadores do que o de costume está justamente nesta sequência que a gente teve, principalmente no mês de abril. Foram seis sete jogos na sequência, decisivos, por isso um número maior. Já conversamos com o departamento de fisiologia, com o Carlinhos, sobre isso. Para valorizar e ter chances iguais nessas duas finais importantes, a gente está pensando à respeito disso, e este treino vai servir para algumas definições. Preservar algum passa pela nossa cabeça, para colocar um jogador mais descansado e que possa aumentar as nossas chances", afirmou Roger.

A escalação mencionada logo abaixo é a mais provável para o Galo nesta noite. Ainda assim, o técnico Roger Machado afirmou que avaliará, primordialmente, as condições físicas dos seus jogadores. Em treino fechado, já no palco do duelo de logo mais, o treinador alvinegro fez suspense quanto aos 11 que colocará em campo.

ATENÇÃO COM O GALO, FERREIRA?

"Acompanho muito o futebol brasileiro. Sabemos que é um time que tem muitos jogadores de experiência, que joga muito bem com a bola no pé, muito jogador rodado, de nome. É um grande time do Brasil, que vai vir para buscar a classificação contra nós. Temos que estar concentrados, focados no que vamos fazer para fazer uma grande partida e conseguir os três pontos porque para nós ainda resta uma esperança. Não está tudo definido", disse ao SporTV.

BAIXA!

Depois de sofrer uma entorse no joelho direito, o meia Ferreira, brasileiro que joga no Sport Boys, é desfalque para o duelo desta noite. Em entrevista ao programa Tá na Área, o jogador firmou cautela contra o Atlético.

O goleiro Victor se recuperou e retomou a titularidade,enquanto Luan se lesionou, dando lugar a Maicosuel.

MUDANÇAS!

TROCANDO O CD!

O duelo desta noite para o Atlético acontece em meio às finais do Campeonato Mineiro. No último domingo (30), o Galo empatou em 0 a 0 com o rival Cruzeiro, pela partida de ida da decisão do Estadual. O time alvinegro joga agora pelo empate, no Independência, no próximo domingo (7).

É O SEGUINTE..

O próximo jogo do Galo é contra o Godoy Cruz. Caso arranque uma vitória sobre os bolivianos nesta noite e ainda veja o líder ser derrotado para o Libertad amanhã, Galo e Godoy Cruz irão fazer o jogo pela ponta da tabela na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Além do mais, se vencer hoje, e Godoy perder amanhã, Galo se classifica para as oitavas.

COMPLEMENTO DA RODADA!

O outro jogo do Grupo 6 acontece nesta quinta-feira (4), na Argentina, entre Godoy Cruz e Libertad.

O jogo desta noite acontece no Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, na Bolívia, invertendo o mando do duelo da segunda rodada. Nele, o Galo goleou o Sport Boys por 5 a 2, com show de Fred - o centroavante marcou quatro gols. Na partida, o alvinegro abriu o placar e tomou a virada em 2 a 1, mas depois construiu a larga vantagem.

# EQUIPE PONTOS JOGOS V E D 1 Godoy Cruz (ARG) 10 4 3 1 0 2 Atlético-MG 7 4 2 1 1 3 Libertad (PAR) 4 4 1 1 2 4 Sport Boys (BOL) 1 4 0 1 3

Com sete pontos, o Atlético ocupa a segunda colocação do Grupo 6, enquanto o Sport Boys é o lanterna, com apenas um ponto.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco, a partir de 19h30, o jogo entre Atlético-MG x Sport Boys ao vivo, válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida acontece no Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, na Bolívia.