Roger explica ausência de alguns jogadores na goleada do Atlético-MG contra o Sport Boys

Galo de Roger Machado goleou o time Boliviano por 5 a 1 com um time misto (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Atlético-MG foi até a Bolívia para disputar a sua quinta partida pela fase de grupos da Copa Libertadores. O Galo goleou o Sport Boys por 5 a 1, com dois gols do Cazares (duas vezes), Elias, Rafael Moura e Otero. Além do placar elástico, outro pronto que chamou a atenção foi o fato de alguns jogadores não terem entrado em campo, como Robinho, Fred, Maicosuel e Gabriel – este último sequer ficou no banco de reservas.

Perguntado sobre a ausência desses jogadores, o técnico Roger Machado explicou o porquê das escolhas da partida realizada em Santa Cruz de la Sierra.

"A verdade é que a gente não poupou nem preservou ninguém; foi baseado em uma análise técnica, física e médica daqueles que estavam desgastados, então houve a necessidade de colocar jogadores mais descansados em campo pra aumentar a nossa possibilidade de vitória. A gente optou por mudar no setor do ataque principalmente pra que a gente tivesse tanque cheio lá na frente e pudesse acontecer o que aconteceu. Hoje funcionou, aqueles que entraram, jogaram bem e decidiram a nosso favor, fazendo gols, e a gente encaminhou a classificação para a segunda fase pela bela partida que fizemos hoje", disse o treinador após o jogo.

Roger alegou não ter poupado jogadores pensando na final do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, no domingo (7), mas sim por motivos de desgaste físico de jogadores que estão atuando nessa sequência de jogos decisivos que o Galo vem enfrentando.

"Não foi uma preservação para o final de semana; foi entender o desgaste físico daqueles jogadores que vinham nessa sequência, e a possibilidade de colocar jogadores descansados para aumentar nossa possibilidade de vitórias; não foi pensando exclusivamente na preservação daqueles jogadores titulares para a decisão do clássico no final de semana. O Gabriel, por exemplo, corria sérios riscos e merecia um maior tempo de recuperação", alegou.

O comandante alvinegro também falou a respeito do objetivo de terminar a fase de grupos como líder, o que daria ao Atlético a possibilidade de fazer o segundo jogo em casa a partir das oitavas de final. A partida que decidirá o cabeça de chave do Grupo 6 será contra o Godoy Cruz, na Arena Independência, no dia 16 de maio.

"O objetivo de se classificar em primeiro é muito claro, dá a vantagem nas fases seguintes e a gente tem essa possibilidade jogando em cas. A gente tem que brigar até o último momento, o jogo de hoje era um jogo importante porque alinhavava essa classificação e dava um passo importante na direção dela; agora é consolidá-la, esperar os resultados da rodada de amanhã para ver se confirma, e a gente, daí, busca o próximo objetivo", concluiu.

O Galo volta a campo no domingo (7) para decidir contra o maior rival, Cruzeiro, a final do Campeonato Mineiro, às 16h, no Independência.