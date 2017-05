Godoy Cruz e Libertad empatam e garantem classificação do Atlético-MG às oitavas da Libertadores

Godoy Cruz, da Argentina, e Libertad, do Paraguai, empataram em 1 a 1, na noite dessa quinta-feira (4), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. O resultado definiu os dois classificados para as oitavas de final do Grupo 6 da Copa Libertadores da América: o time argentino e o Atlético-MG.

O Libertad saiu na frente, mas o Godoy Cruz empatou a partida ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o time argentino chegou a 11 pontos, e os paraguaios atingiram a marca de cinco.

O Galo, com dez pontos, não pode mais ser alcançado e joga a última partida da fase de grupos em casa justamente contra o Godoy Cruz. Caso vença a partida, o time atleticano garante a liderança da chave. Na edição deste ano, a competição adotou a regra de definir as oitavas de final por sorteio, tendo como única regra que os primeiros colocados enfrentem os segundos.

Atlético e Godoy Cruz se enfrentam pela rodada final da fase de grupos no dia 16 (terça-feira), às 21h, na Arena Independência.