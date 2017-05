Maicosuel analisa clássico contra Cruzeiro: "Jogo mais importante do ano''

Maicosuel espera uma postura diferente do Galo no segundo confronto (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

A grande final do Campeonato Mineiro será disputada neste domingo (7), e, para o meia Maicosuel, jogo será o ''mais importante do ano'' tanto para o Atlético quanto para o Cruzeiro. O jogador vê, além da rivalidade, da história do confronto e da taça, uma grande influência no planejamento das esquipes após essa partida.

O primeiro jogo da final ocorreu no Mineirão, e o duelo ficou em 0 a 0, o que dá a vantagem ao Atlético de jogar por outro empate para ser campeão neste domingo, na Arena Independência, às 16h.

“É jogo mais importante do ano. A gente sabe da importância que tem esse título para o decorrer do ano. Vamos brigar com unhas e dentes. É um clássico, a pressão é muito grande e vamos tentar fazer tudo o que estamos treinando”, disse Maicosuel.

No primeiro jogo, o Galo adotou uma estratégia mais cautelosa, já que era visitante no confronto e jogava ''fora de casa''. Apesar do Cruzeiro ter ficado com o dobro da posse de bola e ter chutado dez vezes mais que o time alvinegro, a cautela funcionou e a defesa passou ilesa.

Para o próximo jogo, Maicosuel espera uma postura um pouco diferente do time, já que agora o Galo joga em casa e com sua torcida em maioria no estádio.

“Tem que ser diferente e vai ser diferente porque estamos em casa, num lugar onde é difícil de nos bater. O Cruzeiro tem um time rápido, com transição boa e temos que procurar minar isso. Dentro de casa, a gente vai procurar marcar por pressão", comentou.

Além disso o jogador destacou a importância de vencer um clássico valendo a taça do campeonato estadual e de poder entrar pra história do clube.

“Além de ser uma decisão, é um clássico, um jogo que para a cidade. Então, a gente sabe da possibilidade de, mais uma vez, entrar na história do clube com títulos. Isso é o que todo jogador espera e com a gente não é diferente”, concluiu.