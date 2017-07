Recuperado de lesão, zagueiro Gabriel vira opção para partida contra Botafogo

Google Plus

Gabriel não joga há 13 dias (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Depois da vitória contra a Chapecoense no último domingo (25), o Atlético-MG se reapresentou nesta segunda-feira (26), na Cidade do Galo. O zagueiro Gabriel, liberado pelo departamento médico, foi a novidade nos treinos. O defensor está apto para atuar contra o Botafogo, na quinta-feira (29), às 19h30, na Arena Independência, em confronto válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Recuperado de um problema na coxa direita, o defensor fará dupla com Leonardo Silva. Ambos não jogam juntos desde a final do Campeonato Mineiro, há 50 dias.

Em entrevista coletiva, Gabriel analisou os momentos de cada time no Brasileirão. "Se a gente pegar os nossos três últimos jogos, disputamos nove pontos e conquistamos sete, uma média muito boa. O Botafogo vem de um excelente momento, tanto no campenato como na Libertadores. Sabemos da dificuldade do jogo, por ser uma equipe bem treinada pelo Jair, mas também estamos preparados pra fazer um grande jogo", disse.

Ainda nesta semana, o Atlético pode ganhar mais um reforço. O volante Adilson está em fase final de recuperação e será reavaliado pelo departamento médico. Ele não entra em campo desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, contra a Ponte Preta.