Cazares elogia desempenho do time reserva e valoriza competição pela titularidade

Cazares se diz pronto para assumir o protagonismo no Galo. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Com o foco voltado para a Copa do Brasil, os jogadores do Atlético-MG treinam na Cidade do Galo, nessa segunda-feira (26), para enfrentar o Botafogo, quinta-feira (29), às 19h30, na Arena Independência, pela primeira partida das quartas de final do torneio.

O Galo vem de vitória fora de casa, conquistada pela equipe reserva, que foi até Chapecó e bateu a Chapecoense por 1 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O bom resultado pela equipe alternativa chamou a atenção, e o técnico Roger Machado ressaltou que o desempenho da equipe é importante para alertar os titulares.

O meia Cazares é um dos que não foram até o oeste catarinense. Questionado sobre o desempenho da equipe reserva, o equatoriano elogiou o desempenho dos companheiros de clube:

“Os 3 pontos foram muito importantes para nós. [Os reservas] lutaram, deram raça. Temos jogadores muito bons, isso faz com que a gente sempre faça o melhor para melhorar e jogar. Vamos tratar de vencer na quinta-feira [contra o Botafogo], fazendo um bom jogo”, disse o camisa 10.

A partida contra o Botafogo fecha o mês de junho para o Atlético. Em julho, o time alvinegro tem desafios que podem definir o futuro do clube na temporada. O Galo busca a recuperação no Brasileirão e já começa o mês jogando um clássico contra o Cruzeiro, tem as duas partidas contra o Jorge Wilstermann pelas oitavas de final da Libertadores, além da segunda partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil.

Cazares é uma das peças centrais do elenco atleticano nessa jornada de decisões. O meia se diz preparado para ser protagonista dentro da equipe e ressalta a importância do bom desempenho coletivo:

“Se for para comandar o grupo e fazer o melhor no jogo, ganhar e fazer gols, estou preparado. Sempre quero ganhar, fazer meu melhor. Vai ser importante agora estarmos todos juntos, para começarmos a fazer os gols, o que é o mais importante”, disse o jogador.

Atlético e Botafogo se enfrentam no Independência, na quinta-feira (29), às 19h30. A partida de volta terá mando de campo botafoguense e ocorrerá no dia 26 de julho, no Engenhão, no Rio de Janeiro.