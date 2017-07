Atlético-MG acerta empréstimo do volante Gustavo Blanco junto ao Bahia

Blanco é jogador do Bahia e troca o América pelo Atlético (Foto: Divulgação/América-MG)

Mais um reforço foi contratado para o meio-campo do Atlético-MG. O clube alvinegro confirmou nesta quarta-feira (29) o acerto com o volante Gustavo Blanco, de 22 anos, por empréstimo até dezembro de 2018. Blanco tem os direitos ligados Bahia e estava emprestado ao América-MG.

O contrato de Gustavo Blanco durará até fim do ano que vem, de acordo com Ricardo Drubscky, diretor de futebol do América.

“Houve um interesse do Atlético na contratação dele e o Bahia concedeu. Apesar de estarmos participando com uma parte do valor do empréstimo que o Bahia está fazendo ao Atlético, o valor de vitrine, nós tínhamos que nos render às leis do mercado. O mercado nos obriga a fazer isso [liberar o jogador]. A gente trabalhou muito para que ele permanecesse, fizemos o que o América podia fazer. O garoto, o seu empresário, o seu pai deram uma resposta dizendo que permaneceriam no América, era interesse dele permanecer, e de dois, três dias para cá as coisas mudaram. A gente não quer entrar no mérito da questão porque a gente estaria especulando, mas com certeza algo diferente aconteceu na proposta feita a ele, que o seduziu e tudo”, afirmou.

Uma das peças para a realização do empréstimo entre Atlético e Bahia, dono dos direitos do jogador, é a manutenção do zagueiro Tiago Pagnussat, que foi emprestado pelo Atlético ao clube baiano.

O mais curioso é que na última terça-feira (27), em entrevista, o jogador contou sobre permanência no América (o contrato de Blanco com o alviverde teria fim em dezembro deste ano).

"Para falar a verdade, eu vi isso [o interesse do Atlético] mais na imprensa do que de qualquer outra maneira. Desde o início eu falei que estava muito feliz aqui no América, clube que abriu as portas para mim. Então, eu sempre coloquei para o meu pai [representante dos interesses do jogador] que quero continuar aqui [...] o interesse de outros clubes é algo que a gente fica feliz, porque mostra que nosso trabalho está sendo reconhecido. O Atlético é um time muito grande, mas tenho o projeto de continuar aqui no América e estou muito feliz", disse.

Com o novo reforço, o técnico Roger Machado irá contar com oito volantes no elenco: Adilson, Elias, Rafael Carioca, Roger Bernardo, Ralph, Yago e Lucas Cândido.