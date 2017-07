Victor indica caminho para vitória do Atlético-MG sobre Botafogo: "Jogar com inteligência"

Google Plus

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

A Arena Independência, em Belo Horizonte, recebe um duelo de alvinegros na noite desta quinta-feira (29). Atlético-MG e Botafogo vão jogar os primeiros 90 minutos da decisão que garante um dos dois na semifinal da Copa do Brasil, competição em que gol fora de casa conta como critério de desempate. Por isso, o time carioca vai em busca de seu tento na casa do Galo, que, em contrapartida, tem um personagem e tanto para evitar uma glória dos visitantes.

Ciente da missão de resguardar a meta atleticana, o goleiro Victor é o dono do gol do Galo e afirmou que espera uma partida complicada no Horto. O arqueiro alvinegro minimizou a derrota sofrida pelo Botafogo em casa na última segunda (26), para o Avaí, e revelou que aguarda uma equipe "motivada".

“Sabemos que teremos um desafio bastante difícil. O Botafogo vem fazendo um bom trabalho, mesmo vindo de uma derrota em casa no Campeonato Brasileiro. Eles vão vir mobilizados, bastante motivados”, comentou. Nesta noite, o goleiro terá ao seu lado, provavelmente, Yago e Fábio Santos nas laterais, dupla de zaga com Leonardo Silva e Gabriel, meio-campo composto por Elias e Rafael Carioca, com Luan, Cazares e Robinho mais à frente, além de Fred centralizado.

O segredo para bater o Botafogo? Victor indicou um caminho: anular a rápida transição do time carioca. “Jogar com inteligência, sabemos que temos 180 minutos para decidir a classificação. Claro que jogando em casa evidentemente você tem que propor o jogo, procurar ir pra cima do adversário. O Botafogo é uma equipe bem organizada dentro de campo, tem um bom contra-ataque, tem uma transição muito rápida, então a gente tem que procurar anular isso aí”, apontou.

Quaisquer vacilos do Galo em campo podem ser favoráveis ao Botafogo, que chega na capital mineira para fazer um bom resultado e levar a decisão para o Rio de Janeiro. Ao Atlético, segundo Victor, resta organização e obediência tática dentro das quatro linhas.

“Antes de mais nada, é manter nossa organização dentro de campo. Acho que, nos últimos jogos, a equipe às vezes tem entrado um pouco ansiosa demais para conseguir buscar o resultado em casa. Essa ansiedade acabou gerando alguns pontos de desequilíbrio da nossa equipe, principalmente no aspecto tático, no qual a gente se desorganizou e acabou possibilitando espaços para os adversários, que se aproveitaram disso", afirmou.

A bola rola para Atlético e Botafogo às 19h30 desta quinta-feira. O jogo de volta será com mando do clube carioca, no Engenhão, e está marcado para o dia 26 de julho, no mesmo horário da partida de ida.