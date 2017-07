Volante Adílson é liberado do departamento médico do Atlético-MG

Adílson está de volta ao elenco atleticano (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Depois de desfalcar o Atlético-MG por um tempo, o volante Adilson está à disposição do técnico Roger Machado para enfrentar o Botafogo, quarta-feira (29), às 19h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogador estava se recuperando de uma lesão muscular leve na região posterior da coxa direita.

Nesta última terça-feira (27), Adilson treinou junto aos atletas que não jogaram na vitória contra a Chapecoense no último domingo e tudo indica que o jogador está nos planos do treinador para iniciar a partida no banco de reservas.

Por conta de regras da competição, o Galo não poderá contar com alguns atletas para o jogo desta quinta-feira. Os meias Valdivia e Marlone, que tiveram contribuição fundamental na última vitória atleticana, não podem atuar pelo fato de já terem jogado a competição por suas equipes de origem, Internacional e Corinthians, respectivamente. Já o volante Roger Bernardo não pode atuar por ter sido regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) após o prazo permitido para inscrição de atletas na competição.

Já por conta de lesões, o Galo não conta com seus três laterais-direitos, Marcos Rocha, Carlos César e Alex Silva, os zagueiros Felipe Santana e Rodrigão(que se machucou na última partida) também estão fora do confronto.

A grande novidade no time titular foi o meia-atacante Luan que por conta da sua grande ajuda na recomposição pode entrar na equipe atleticana. No treinamento, o técnico Roger Machado deu bastante atenção aos lances de bola parada, com escanteios e faltas em ambos os lados.

Com isso, o provável Atlético tem: Victor; Yago, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Luan e Cazares; Robinho e Fred.

A venda pela internet para sócios continua até as 20h do dia 28/6, no total já foram vendidos para o confronto 13.812 ingressos, número que não contabiliza o número de sócio do Galo na Veia Preto.