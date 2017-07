No Independência, Atlético-MG e Botafogo iniciam batalha nas quartas da Copa do Brasil

Atlético-MG e Botafogo duelam, na noite desta quinta-feira (29), pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para as 19h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte/MG.

Apenas dois pontos separam as duas equipes no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca se encontra na 7ª colocação, com 15 pontos, enquanto os mineiros estão na 14ª posição, com 13.

O Botafogo vem de uma surpreendente derrota dentro de casa para o então lanterna Avaí pelo placar de 2 a 0. Já o Atlético viajou até Chapecó e venceu os donos da casa pelo placar de 1 a 0 e se recuperou na competição.

Pela Copa do Brasil foram três confrontos na história entre as duas equipes com três classificações do Botafogo. O mais famoso deles foi em 2007, em um jogo marcado por uma grande polêmica envolvendo o então árbitro Carlos Eugênio Simon, que nos minutos finais não marcou um pênalti claro para os mineiros, o que resultou na eliminação do Atlético-MG da competição.

Com desfalques, o Atlético-MG tenta um bom resultado no jogo de ida

A vitória contra a Chapecoense deu tranquilidade na Cidade do Galo para que o trabalho de Roger Machado ganhe continuidade. No último treinamento realizado, o treinador buscou aperfeiçoar as bolas paradas treinando faltas e escanteios para a área.

O time que enfrenta o Botafogo possui novidades. O meia-atacante Luan que ainda não iniciou uma partida na temporada vai começar jogando por conta de sua ótima recomposição. O grande problema do Atlético-MG está na lateral-direita, já que o técnico Roger Machado não pode contar com os seus três laterais do elenco, Marcos Rocha, Carlos César e Alex Silva estão todos vetados por contusão, com isso o volante Yago, que já atuou algumas vezes na função vai para o jogo.

Além destes desfalques, os mineiros não contam com o zagueiro Felipe Santana que está machucado, os meias Valdívia e Marlone que já atuaram na competição por Internacional e Corinthians respectivamente e o volante Roger Bernardo que foi regularizado fora do prazo permitido que a competição exige.

O técnico Roger Machado destacou a importância deste confronto em coletiva na Cidade do Galo. O treinador afirmou que é fundamental que a equipe faça um bom resultado no jogo de ida

"São dois jogos decisivos e importantes, mas o primeiro jogo é fundamental fazer um bom resultado e obter uma vantagem. Parte muito dos primeiros 90 minutos para encaminhar uma classificação na Copa do Brasil, então o primeiro jogo por ser em casa tem um caráter mais importante ainda por contarmos com a presença do nosso torcedor", afirmou o treinador.

O comandante atleticano também comentou a entrada de Luan no time titular, afirmando que o meia-atacante possui um bom papel na recomposição da defesa, o que tem sido uma das deficiências do Atlético-MG no ano.

"A entrada do Luan me beneficia em vários aspectos, entre eles é o que ele me proporciona no ponto de vista ofensivo com sua velocidade e profundidade, além de ser um jogador que cumpre muito bem os aspectos táticos do jogo e que também é muito importante para mim", concluiu.

Em semana conturbada, Botafogo busca recuperação após revés dentro de casa pelo Brasileirão

O clima não foi bom nesta semana em General Severiano. A derrota para o Avaí na última segunda-feira não foi o único assunto nos bastidores do alvinegro carioca, já que nesta quinta-feira, o clube chegou a um acordo de rescisão com o meia Walter Montillo. Após o argentino sair com apenas 5 minutos de jogo contra o Avaí por conta de mais uma lesão muscular, o meia pediu para rescindir com o clube alegando estar decepcionado com as inúmeras lesões. Mais tarde o meia anunciou sua aposentadoria aos 33 anos de idade.

Para a partida em Belo Horizonte, a equipe terá o desfalque do volante Matheus Fernandes e do atacante Pachu, ambos saíram contundidos do confronto contra o Avaí. Já o lateral-direito Arnaldo não pode atuar pela Copa do Brasil por chegar após o prazo de inscrições, então a tendência é que Emerson Santos seja deslocado para a posição. Na zaga o argentino Joel Carli volta após cumprir suspensão no Brasileirão e deve tomar a vaga de Marcelo.

Um dos jogadores mais experientes do elenco alvinegro, Rodrigo Lindoso comentou o momento do time, que precisa mudar de foco constantemente, uma vez que disputa três competições de alto nível.

"Três competições diferentes, duas de mata-mata. A gente buscou isso, ano passado estávamos meio desacreditados e conquistamos coisas boas para chegar nessa situação. São jogos difíceis, todos fora de casa, mas temos feito bons jogos fora. É pensar um de cada vez. Sabemos lidar com isso, estamos preparados para fazer um grande jogo", disse.

Sobre o retrospecto positivo do Botafogo sobre a equipe mineira, o volante minimizou as estatísticas e reforçou que estes números ficam do lado de fora do campo.

"Números não jogam. A gente acabou duas rodadas atrás num clássico com números negativos, fomos lá e quebramos esse tabu. Agora tem esse favorável, mas isso vai servir de motivação pra eles também. Cada jogo é uma história. Mata-mata, requer poucos erros. Nossa equipe é experiente para saber superar e fazer um bom jogo", finalizou.