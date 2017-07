Apesar de resultado positivo, Nepomuceno critica arbitragem de Atlético-MG e Botafogo

Nepomuceno sugeriu o afastamento do árbitro do jogo (Foto: Bruno Cantini/Atlético MG)

O Atlético-MG venceu o Botafogo por 1 a 0 e saiu na frente do time carioca por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Mesmo com o resultado positivo, o presidente atleticano, Daniel Nepomuceno, compareceu à sala de entrevistas coletivas do Independência para criticar a atuação do árbitro da partida, Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA).

O presidente alvinegro reiterou a crítica apesar da vitória e sugeriu o afastamento de Dewson. “Vem querer atrapalhar a nossa vontade e o espetáculo. O recado é bem claro. Quando perde, aí não pode falar nada. Mas quando ganha, aí é hora de chegar, criticar e tirar esse cara da arbitragem”, declarou Nepomuceno.

Os lances capitais da participação do árbitro na partida foram as expulsões de Fred e Roger Machado. O atacante recebeu o segundo cartão amarelo após cometer falta e, por conseguinte o vermelho, aos dez minutos do segundo tempo. O treinador, por sua vez, foi expulso de campo já ao final da partida, aos 48 minutos do segundo tempo.

Segundo Daniel Nepomuceno, as expulsões não são o motivo de sua reclamação, mas sim a falta de critério do juiz filiado à federação paraense e categoria Fifa.

“Eu não vim aqui para discutir se Fred mereceu ser expulso, se Roger mereceu ser expulso. É a falta do critério, o preparo para um jogo de decisão, um jogo que a torcida veio para cá e apoiou sem parar. Um jogo em que o time deu raça para caramba. Se dirigente é punido, e já fui, por reclamar, se treinador é punido, se jogador é punido, eu quero que avalie bem claramente o critério, que foi adotado para o time do Atlético e para o time do Botafogo”, avaliou o presidente atleticano.

Questionado acerca da atuação do árbitro e uma possível sequência de erros contra o Atlético nos últimos jogos do time em Belo Horizonte, o técnico Roger Machado creditou os erros à má qualidade técnica dos juízes e reiterou a visão de Daniel Nepomuceno sobre a diferença de critérios nas punições aos jogadores de Atlético e Botafogo.