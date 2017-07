Roger Machado avalia arbitragem e elogia 'entrega' do Atlético-MG diante do Botafogo

Google Plus

Foto: Bruno Cantini/Atlético

O Atlético-MG venceu na noite desta quinta-feira (29) o Botafogo pelo primeiro confronto das quartas de finais da Copa do Brasil. Em jogo movimentado, o meia Cazares abriu o placar ainda no primeiro tempo, fazendo o único gol da partida.

A arbitragem de Dewson Freitas foi alvo de reclamações após o apito final. O técnico Roger Machado, que foi expulso no fim do jogo, também reclamou do juiz.

"Não é uma tendência contra o Atlético, na minha opinião é o nível da arbitragem brasileira. Enquanto o jogo teve 11 jogadores para cada lado, jogamos muito bem, criamos oportunidade de gols. Com a expulsão do Fred, tivemos que reajustar um pouco e ainda assim tivemos uma chance com o Rafael Moura. Construímos um bom futebol enquanto estávamos com onze em campo", disse.

Com uma semana a mais de descanso, os titulares não enfrentaram a Chapecoense pela última partida do Brasileirão. O treinador falou sobre a intensidade do jogo e elogiou a postura de seus comandados.

"O reflexo da intensidade foi por conta de ter uma semana de treinamento a mais em Belo Horizonte. Nós temos que administrar algumas questões, uma delas é descansar os jogadores para a sequência de próximos jogos. A gente engata uma sequência praticamente até outubro, com jogo domingo e quarta. Esperamos não perder mais jogadores machucados, temos alguns jogadores voltando do departamento médico e como grupo estamos nos fortalecendo para a disputa dessas partidas decisivas. Teve bom futebol, entrega de todos para garantir a vantagem que havíamos feito no primeiro tempo. O importante foi não sofrer gols em casa, agora é descansar e focar na sequência", completou.

O Atlético-MG voltará a campo no próximo domingo (2), contra o Cruzeiro, às 16h, na Arena Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.