Resultado e gols Atlético-MG 3x1 Cruzeiro no Campeonato Brasileiro  2017

INCIDENCIAS: Partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada na Arena Independência, às 16h do dia 2 de julho.

Torcedor, ficamos por aqui. Agradecemos pela companhia na VAVEL Brasil e pela audiência. Até a próxima!

3x1 do Fred para Atlético-MG

2x1, Fred para Atlético Mineiro

1x1, Gol de falta de Cazares

0x1, Thiago Neves abre o placar para Cruzeiro

O Atlético vira a chave para a Libertadores, onde joga contra o Jorge Wilstermann fora de casa, na quarta (5), às 21h45, pelas oitavas de final da competição continental.

O Cruzeiro agora terá toda a semana para trabalhar, porque pega o Palmeiras apenas no domingo que vem, dia 9 de julho, pelo Brasileirão.

Cruzeiro cai três posições e vai para 13º, mantendo seus 14 pontos. Já o Galo dá um salto na tabela, sobe oito posições e chega ao sexto lugar, com 16.

Cruzeiro abre o placar com Thiago Neves, mas cede empate e virada ao Atlético. Galo balança as redes celestes com Cazares e Fred (2x) e vence Raposa pelo Brasileirão após quase três anos.

49' FIM DE PAPO NO HORTO!

48' Bola toca em Élber e sai pela linha linha lateral, e Galo tem cobrança.

48' Cruzeiro se lança na frente e tenta de tudo, mas não consegue assustar Victor.

47' Sassá pede pênalti, mas juiz não cede.

46' Rafael Moura sai com bola e tudo pela linha de fundo, e é tiro de meta para o Cruzeiro.

45' Rafael Moura emenda cruzamento de primeira, bola resvala em Caicedo, e é escanteio para o Galo.

VAMOS A 49 MINUTOS!

44' Ezequiel comete falta em Rafael Moura, após forte marcação do lateral celeste.

43' Rafael Moura consegue escanteio para o Galo, em bola que bate em Ezequiel e sai pela linha de fundo.

42' Falta sobre Rafael Moura bem próximo à linha de fundo.

42' Ezequiel chega com vontade e dá carrinho para mandar pela bola lateral.

41' Diogo Barbosa faz bela jogada pela esquerda e toca para Cabral, que poderia chutar, mas prefere demorar, e marcação tripla do Galo chega para tirar.

40' Élber toca errado, Fred pega e toca para Roger Bernardo, que segue jogando.

RECOMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

BORA?! Luzes já estão sendo acesas, e jogo deve começar em instantes no Horto.

IXIII! Agora tudo fica escuro de vez, e refletores do Horto estão totalmente apagados. Nas arquibancadas, bela festa do torcedor atleticano, que acende luzes dos celulares e canta alto. Em campo, no entanto, nada de jogo.

Por enquanto, jogo parado no Horto.

Apenas um dos lados do estádio tem seus refletores acesos.

Refletores vão sendo acesos aos poucos. Queda pode quebrar ritmo da partida.

Torcedor atleticano canta alto no Horto enquanto jogo não recomeça.

39' APAGOU! Refletores do Arena Independência são apagados, e jogo precisa ser interrompido.

38' FÁAABIO! Léo toca errado, Galo pega e chega com Cazares, que finaliza. Fábio salva pele do Cruzeiro e do zagueiro cruzeirense, que falha feio.

37' Falta de Adilson para cima de Élber, que avançava pelo meio.

36' Bola sobra para Cabral em lance ajeitado por Ábila, volante arrisca, mas sai pela linha de fundo.

35' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: Alisson

ENTRA: Sassá

34' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO!

SAI: Fred

ENTRA: Rafael Moura

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! GOL DE FRED!



Cazares sobe na direita, tira marcação de Léo e cruza para Fred, que cabeceia no canto esquerdo de Fábio.

33' Ábila sofre carga e falta de Bremer no meio-campo quando o argentino tentava sair.

32' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO!

SAI: Yago

ENTRA: Adilson

30' Cruzeiro busca triangulações frente à área do Atlético, e Élber comete falta em Fábio Santos.

AGORA NA RODADA!

Gol do Corinthians!

Corinthians 1x0 Botafogo

29' QUAAASE! Cazares cobra falta, bate muito bem, e quase amplia o placar para o Galo.

28' CARTÃO AMARELO!

Para Caicedo, do Cruzeiro, por falta em Fred.

28' Jogo perde um pouco do ritmo impresso no primeiro tempo.

27' Ábila pega toque na frente, mas é flagrado em posição de impedimento.

26' Cruzeiro trabalha em seu meio-campo tentando infiltração.

AGORA NA RODADA!

Gol do Sport!

Sport 1x0 Atlético-PR

24' Ábila sofre falta ainda no campo de defesa da Raposa, que segue perdendo por 2 a 1.

24' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: Robinho

ENTRA: Élber

23' Cruzeiro tenta trama pelo meio, mas perde para o Galo, que sobe com Cazares.

22' Meia Robinho, do Cruzeiro, acusa desconforto, e Mano já aciona Élber no banco de reservas.

20' Diogo Barbosa recebe passe de Thiago Neves nas costas da marcação do Galo e finaliza, mas bola bate na rede pelo lado de fora.

19' Thiago Neves tenta drible e cai no campo por marcação do Galo, mas juiz manda jogo seguir.

18' Elias rouba bola no meio-campo e tenta sair jogando para o Galo.

17' DEFENDEEEU! Thiago Neves cobra falta, bola sai até fraca, e Victor busca no canto.

16' Thiago Neves sofre falta na entrada da grande área e levanta torcida do Cruzeiro. Em menor número, torcedor cruzeirense no Horto pode ser ouvido.

16' Robinho toca para Cazares, que lança Fábio Santos, mas zaga do Cruzeiro apenas cerca e protege.

15' SEM PERIGO! Ezequiel bate forte, mas bola sai pela linha de fundo.

14' Robinho explora marcação de Fábio Santos e manda bola em cima do lateral do Galo. Em seguida, bola sai pela linha lateral, e Cruzeiro tem arremesso.

14' FÁAAABIO! Cazares cobra falta da esquerda direto no gol, mas Fábio consegue espalmar para evitar terceiro gol do Galo.

13' Bola bate no braço de Ezequiel, e Galo ganha cobrança.

12' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: Rafael Sóbis

ENTRA: Ramón Ábila

Mano Menezes conversa com Ábila. Argentino pode entrar em campo!

10' Sóbis tenta abrir na esquerda para Alisson, mas bola vai forte demais, e meia-atacante não consegue alcançar.

9' Cruzeiro descola arremesso lateral na esquerda. Diogo Barbosa manda para Alisson, que sofre proteção de Roger Bernardo.

8' Cruzeiro cobra falta, mas bola é rebatida por defesa do Galo.

7' CARTÃO AMARELO!

Para Roger Bernardo, do Atlético.

7' Sóbis sofre falta de Roger Bernardo, que é advertido.

7' Cazares cobra falta, bola desvia na barreira e sobra fácil para o Galo.

6' Galo tem falta para cobrar, e Cruzeiro já se posiciona na defesa. Preocupação para a equipe celeste.

6' CARTÃO AMARELO!

Para Ariel Cabral, do Cruzeiro.

5' Cobrança de escanteio do Cruzeiro vai direto nas mãos de Victor.

5' Alisson tenta cruzamento, mas é travado por Bremer na linha de fundo, e é escanteio para o Galo.

4' Fred tenta pegar cruzamento, mas Caicedo se antecipa e afasta.

4' Robinho cruza na área do Galo, mas Gabriel tira e manda para longe.

3' Elias comete falta em Alisson, e Cruzeiro ganha cobrança na esquerda.

3' Sóbis arrisca, mas Victor fica com defesa tranquila no meio do gol.

2' Alisson briga na frente por bola, que sobra para Ariel Cabral. Volante devolve para o companheiro, que não pega.

1' Atlético ganha duas cobranças de lateral seguidas.

0' Caicedo chega muito bem em lance de ataque do Galo e intercepta bola de Robinho.

BOLA ROLANDO!

VAI COMEÇAR O SEGUNDO TEMPO!

Já no fim do primeiro tempo, o meia Marlone, do Atlético, levou cartão amarelo por invadir o campo no momento da comemoração do gol da virada atleticana. Ele está no banco de reservas.

Cruzeiro abre o placar muito cedo com Thiago Neves, mas Galo chega à virada em dois minutos já no fim da etapa, com Cazares e Fred. Segue Atlético vencendo o Cruzeiro por 2 a 1.

51' FIM DO PRIMEIRO TEMPO.

50' Juiz dá mais um minuto de jogo.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! GOL DE FRED!



Alex Silva vai até a linha de fundo após cobrança de Elias na lateral e toca no pés de Fred. Sozinho, o atleticano tem apenas o trabalho de empurrar para o gol.

49' Fred chuta, bola explode em Léo e sai pela linha lateral.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! GOL DE CAZARES!



Meia atleticano cobra falta direto no gol de Fábio, que permanece intacto no meio de sua meta.

46' VEM BOLA AÍ! Fábio Santos recebe falta de Caicedo próximo à entrada da grande área. Barreira celeste já se posiciona, e Cazares vai para a cobrança ao lado de Fábio Santos.

46' Jogo esfria um pouco após confusão, lances perigos e clima quente.

Vamos a 50 minutos!

AGORA NA RODADA!

Gol do Flamengo!

Flamengo 2x0 São Paulo

44' POR CIIIIIMA! Yago domina no meio com o peito, ajeita a bola e manda bomba por cima do gol do Cruzeiro.

43' Robinho se antecipa a Caicedo, pega bola e sai jogando.

AGORA NA RODADA!

Gol do Flamengo!

Flamengo 1x0 São Paulo

42' Yago comete Falta em Alisson no meio-campo.

Jogadores começam a distribuir faltas para todos os campos.

39' DISCUSSÃO! Jogadores começam a discutir em campo. Até os dois goleiros se aproximam do lance para apartar confusão. Árbitro Daronco conversa com capitães dos dois times, Victor do Galo, e Léo da Raposa.

38' CLIMA QUENTE! Thiago Neves e Roger Bernardo se estranham. Em lance anterior, Sóbis e Robinho que se desentenderam, justificando seus cartões amarelos.

37' CARTÃO AMARELO!

Para Sóbis, do Cruzeiro.

37' CARTÃO AMARELO!

Para Robinho, do Atlético.

37' PERIGO!!! Yago cruza da esquerda, e Fred se joga para cabecear à esquerda da meta cruzeirense.

36' Atlético ronda área do Cruzeiro com muito perigo, em uma disputa entre ataque e defesas. Bolas rebatidas assustam torcedor cruzeirense e animam massa atleticana.

35' Elias briga na frente e acaba cometendo falta em Diogo Barbosa, que chega para proteger.

34' Bola alçada na área alvinegra passa por todos e sai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para Fábio.

33' Galo tem falta frontal para cobrar.

32' FREEEEEED! Cazares abre na esquerda para Robinho, que toca no meio para Fred. Atleticano cai na bola para finalizar, mas Diogo Barbosa trava na hora certa.

31' Atlético iguala forças no clássico neste momento. Em chegada pela direita, Alex Silva atropela Thiago Neves, que tenta proteger sobra do ataque alvinegro.

30' Caicedo trava Cazares, e meia agora é quem recebe falta no meio.

30' Falta de Cazares para cima de Ariel Cabral. Meia equatoriano chega firme em dividida com o volante celeste.

29' Torcedor do Atlético pede pênalti, e emenda apoio forte à sua equipe.

28' PEGOU? Galo chega bem pela esquerda, Elias pega passe no meio da área da Raposa e finaliza. Bola bate no braço de Diogo Barbosa, árbitro não indica, e atleticanos pedem pênalti.

27' NAS MÃOS! Robinho cobra, bola faz curva e para nos braços de Victor.

27' Falta sobre Alisson na esquerda, e Cruzeiro tem cobrança para fazer.

26' Marcação atleticana trava bola de Sóbis, e Galo sai jogando.

26' Thiago Neves de volta ao jogo!

25' E CAIU! Thiago Neves é atendido no gramado por profissionais do Cruzeiro. No momento, deixa o campo.

24' BEM OU NEM? Thiago Neves marcou gol nos últimos quatro jogos em que esteve em campo, considerando este clássico.

23' TIROU TINTAAAA! Robinho cruza, e zagueiro Gabriel desvia a bola, que bate no travessão de Victor. Quase gol contra do jogador do Galo.

22' Alisson cai dentro da área do Galo e pede pênalti, mas Daronco não indica penalidade.

22' Galo troca passes em seu meio-campo na tentativa de encontrar espaço. Sóbis é esperto e rouba bola.

21' Cabral tenta passe para Diogo Barbosa, lateral se estica todo, mas não consegue dominar.

19' Arremesso lateral na direita para o Cruzeiro. Segue a Raposa bem mais ofensiva que o rival alvinegro.

18' Caicedo rebate bola na área da Raposa, que sobra nos pés de Roger Bernardo. Galo tenta subir.

18' Cruzeiro tem cinco finalizações no jogo até então, enquanto Galo ainda não chegou à meta celeste.

17' UHHHHH! Caicedo escora bola cruzada de Robinho, e finalização assusta.

16' Robinho cobra falta, mas Gabriel tira de cabeça e afasta perigo.

15' Bremer comete falta sobre Rafael Sóbis, que pede cartão amarelo para o zagueiro atleticano. No entanto, juiz indica apenas falta.

14' Cruzeiro sobe em contra-ataque, mas passe de Alisson para nos pés de Bremer.

13' Robinho recebe bola no meio e abre na direita para Ezequiel, que isola cruzamento.

13' Atlético tenta subida, mas bola escapa e sai pela linha lateral. Bola da Raposa.

12' Galo tem falta tranquila para cobrar no meio-campo.

11' CARTÃO AMARELO!

Para Fábio Santos, do Atlético.

5' CARTÃO AMARELO!

Para Ábila, do Cruzeiro.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Thiago Neves!



Alisson sobe pela esquerda e abre no meio da área do Galo para Thiago Neves, que só emenda para o fundo das redes de Victor.

3' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO!

SAI: Leonardo Silva

ENTRA: Bremer

1' Leonardo Silva caído no gramado. O capitão atleticano vai deixar o jogo. Bremer é acionado por Roger Machado.

0' Rola a bola!

Tudo pronto para a bola rolar no Independência!

Cruzeiro (4-2-3-1): Fábio; Ezequiel, Caicedo, Léo e Diogo Barbosa; Lucas Romero e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sobis.

Atlético-MG (4-2-3-1): Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Roger Bernardo e Yago; Elias, Cazares e Robinho; Fred.

Boa tarde, torcedor! Vamos às escalações!

O Galo leva em casa e quebra o jejum de quase três anos sem vencer o rival no Brasileirão? O Cruzeiro deixa o Horto com um triunfo na conta e se aproxima do G-6? Ou tanto cruzeirenses quanto atleticanos terão o mesmo número de gols no placar? Confira Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo com a VAVEL Brasil a partir de 16h aqui. Até logo!

As duas equipes precisam da vitória e vão jogar nas falhas do rival. Com pontuações bem parecidas na tabela, Cruzeiro e Atlético entram no clássico buscando afirmação, após momentos inconstantes. Tem tudo para ser uma grande partida!

OLHO NELE: Thiago Neves

Um dos jogadores do Cruzeiro que demanda mais atenção da marcação do Galo é o meia Thiago Neves. Ele vive um bom momento com a camisa da Raposa após receber até vaias da torcida. Thiago marcou nos últimos três jogos nos quais esteve em campo, contra Grêmio, Coritiba e Palmeiras. No início do ano, pelo Campeonato Mineiro, fez gol contra o Galo no primeiro minuto do jogo da primeira fase da competição, que terminou com vitória cruzeirense por 2 a 1.

Cazares tem se destacado nos últimos jogos do Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético)

OLHO NELE: Cazares

O meia do Galo é um dos jogadores mais perigosos da equipe. Rápido e habilidoso, o equatoriano tem anotado boas partidas pela equipe, tendo, inclusive, feito o gol da vitória alvinegra sobre o Botafogo na Copa do Brasil. Atenção no garoto!

E TEM MAIS...

Não só Rafinha é baixa para o clássico pelos lados do Cruzeiro. Manoel, Dedé, Arrascaeta, Alex e Raniel também estão se recuperando e não jogam neste domingo, portanto indisponíveis para o técnico Mano Menezes.

Rafinha está fora do clássico (Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro)

BAIXA NA RAPOSA!

O Cruzeiro tem um desfalque de última hora. Trata-se do meia Rafinha, que sofreu uma lesão muscular e fica distante para tratamento por cerca de quatro semanas.

SUSPENSO!

O único jogador de todo o duelo que não joga por suspensão é o volante Rafael Carioca, do Atlético. Ele foi o único titular da equipe na vitória sobre a Chapecoense na última rodada e tomou o terceiro cartão amarelo.

Além do retorno de Adilson, o lateral Alex Silva também é novidade na equipe do Galo. Recuperado de uma torção no tornozelo, ele está disponível para Roger e pode atuar entre os titulares. Yago segue como opção para ser improvisado na lateral-direita.

Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo

Uma das possibilidades com Adilson em campo seria que o técnico Roger Machado retomasse o esquema com três volantes, o que no jogo seria composto por Elias, Roger Bernardo e Adilson. Isso deixaria o primeiro mais livre, enquanto os outros dois seriam jogadores de mais marcação.

Adilson está de volta ao Atlético após se recuperar de lesão (Foto:Bruno Cantini/Atlético-MG)

“Estou bastante feliz. Estava muito ansioso para voltar, estava querendo muito ajudar no período difícil. Agora estamos em um momento bastante melhor e o clássico todo mundo quer jogar. É um jogo bom, a exigência é grande. Quando você vence, tem uma série de fatores positivos que vem na sequência. Temos mais jogos importante depois e seria importante vencer. Se puder participar de alguma forma e ajudar com uma vitória, ficarei muito contente”, apontou Adilson.

Um deles é o volante Adilson, que não joga desde o dia 28 de maio, quando sentiu dores na partida diante da Ponte Preta, pelo Brasileirão. Ele sofreu uma lesão no músculo adutor da perna direita, mas agora comemora seu retorno, além de demonstrar vontade estar em campo contra a Raposa.

NOVIDADES!

O Atlético, que sofreu bastante com desfalques nas últimas semanas, tem algumas novidades na sua lista de atletas relacionados para o jogo.

QUINTA EM 2017!

Neste ano, as equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias celestes, uma alvinegra e um empate - por Primeira Liga e Campeonato Mineiro.



Cruzeiro 1x0 Atlético

Copa da Primeira Liga



Cruzeiro 2x1 Atlético

Primeira fase do Campeonato Mineiro



Cruzeiro 0x0 Atlético

Jogo de ida da final do Campeonato Mineiro



Atlético 2x1 Cruzeiro

Jogo de volta da final do Campeonato Mineiro

EQUILÍBRIO!

Cruzeiro e Atlético se enfrentaram 64 vezes no Campeonato Brasileiro até aqui. Foram 22 vitórias para cada lado e 20 empates. A Raposa marcou 89 gols, seis a mais que Galo, que fez 83.

# EQUIPE P J V E D GP GS SG 10 Cruzeiro 14 10 4 2 4 10 9 1 14 Atlético 13 10 3 4 3 10 11 -1

OLHO NA TABELA!

O Cruzeiro está na décima colocação, com 14 pontos, um a menos que o Vasco, último time do G-6. Já o Galo é o 14º, apesar de contabilizar 13 pontos, apenas de diferença em relação à Raposa.

As duas equipes vêm de confrontos pela Copa do Brasil, ambos válidos pelo jogo de ida das quartas de final da competição. O Cruzeiro visitou o Palmeiras e empatou em 3 a 3, enquanto o Galo recebeu o Botafogo e arrancou um triunfo por 1 a 0.

QUEBRAR O JEJUM, GALO?

O Atlético não vence o Cruzeiro pelo Brasileirão desde setembro de 2014. De lá para cá, foram quatro duelos, com duas vitórias celestes e dois empates. Confira a lista de confrontos entre as duas equipes no Campeonato Brasileiro desde a última vitória atleticano:



2014 - Cruzeiro 2x3 Atlético

2015 - Atlético-MG 1x3 Cruzeiro

2015 - Cruzeiro 1x1 Atlético

2016 - Atlético 2x3 Cruzeiro

2016 - Cruzeiro 1x1 Atlético

Bom dia, torcedor! Anime-se, pois hoje é dia de clássico! O Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo, na tarde deste domingo (2), às 16h, na Arena Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileio. Mais uma vez, a VAVEL Brasil vai trazer tudo deste duelo para você ao vivo, minuto a minuto.