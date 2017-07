Em busca de ascensão, Atlético-MG e Cruzeiro fazem quinto clássico no ano

Uma das rivalidades mais tradicionais do futebol brasileiro está de volta. Atlético-MG e Cruzeiro medem forças na tarde deste domingo (2), às 16h, na Arena Independência, valendo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embora ambos os times possuam elencos de alto nível técnico, Atlético e Cruzeiro oscilam no Brasileirão. Perdendo pontos importantes durante toda a competição, Galo e Raposa visam à vitória para dar uma satisfação ao seu torcedor, além de melhorar na tabela de classificação. O alvinegro é o 14º colocado, com 13 pontos, enquanto os celestes estão no décimo lugar, com 14.

Para o Atlético, a situação é mais complicada. Envolvido por outras competições, que causam desgaste físico e técnico nos jogadores, o técnico Roger Machado conta com tempo muito curto para treinar a equipe. A rotina atleticana passa por trabalhos físicos para recuperar os atletas a tempo para o próximo compromisso. Mesmo oscilando tanto, o Galo não perde há quatro partidas, três pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil.

Por sua vez, o Cruzeiro poderá jogar o clássico deste domingo com tranquilidade, pois o técnico Mano Menezes terá a próxima semana toda para descansar o elenco e trabalhar o time em campo. No entanto, o torcedor não saiu muito contente do último jogo, que foi contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Após estar vencendo o Palmeiras por 3 a 0, no primeiro tempo, deixou a vitória na etapa final, cedendo o empate ao time paulista. Desconfianças à parte, a vitória é de fundamental importância para a caminhada cruzeirense no Brasileirão.

Com dúvidas, Roger Machado faz mistério sobre escalação

Para o jogo deste domingo, Roger Machado não terá o volante Rafael Carioca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O desfalque do camisa 5 atleticano é o caminho inicial para a grande dúvida do treinador atleticano para o jogo deste domingo. Em compensação, o técnico do Galo ganha as presenças do volante Adilson e do lateral-direito Alex Silva. O primeiro se lesionou na partida contra a Ponte Preta, dia 28 de maio, e o segundo saiu machucado do jogo contra o Sport Recife, dia 21 de junho.

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Duas possibilidades colocam um ponto de interrogação na cabeça do torcedor atleticano. A primeira é o Atlético manter a formação do último jogo, contra o Botafogo pela Copa do Brasil, com o meia Luan aberto pela direita, e Elias recuado como volante, restando saber quem será seu companheiro na volância. E a segunda é Luan deixar o time, passando a ser opção para o segundo tempo, com Elias mais solto no meio-campo, e a dupla de volantes Roger Bernardo e Adilson fariam a proteção da defesa.

E a outra dúvida seria a volta de Alex Silva à lateral direita ou a permanência de Yago, improvisado na posição, já que Alex retornou aos trabalhos com bola recentemente. Indagações que só serão esclarecidas momentos antes da partida.

Mano Menezes pode mudar a zaga e perde Rafinha

Sem vencer há quatro jogos, e trazendo um empate com sabor de derrotas - para alguns - da partida diante o Palmeiras, quarta-feira (28), pela Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes faz mistério quanto ao time que entrará em campo contra o Atlético-MG.

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Na defesa, a dupla Léo e Caicedo foi alvo de críticas por parte dos torcedores pelos três gols sofridos contra o Palmeiras, nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Sem Dedé e Manoel, ainda no departamento médico, a presença de Murilo Cerqueira é uma possibilidade a ser avistada para o clássico.

Fora a dúvida na defesa, o time celeste deve ser o que jogou as últimas partidas. O único desfalque é o meia Rafinha, que se lesionou durante o treino com bola na última sexta-feira (30). O camisa 70 machucou a parte posterior da coxa direita e ficará um mês fora da equipe.

No banco de reservas, Mano Menezes ganha as voltas dos atacantes Rafael Marques e Sassá, que não jogaram a partida contra o Palmeiras por não estarem inscritos na Copa do Brasil.