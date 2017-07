Autor de dois gols, Fred comemora vitória atleticana no clássico: "Hoje foi nosso dia"

Com assistência de Cazares e Alex Silva, Fred se torna o segundo maior artilheiro do Independência, ficando atrás de Diego Tardelli (Foto:Pedro Vilela/Getty Images)

Com dois gols em dois minutos ainda no primeiro tempo, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro, de virada, por 3 a 1, no Independência com destaque para a grande atuação do meia equatoriano Juan Cazares e o atacante Fred, que balançou as redes duas vezes neste domingo (2).

O centroavante que estava ansioso para marcar novamente com a camisa alvinegra falou sobre a felicidade em vencer o clássico mineiro.

“Coisa linda, graças a Deus. Sofremos muito no início do jogo, pois estávamos sem saída, rifando a bola, com o Cruzeiro pressionando a gente. E eu, centroavante, estava dizendo desesperado: ‘toca a bola no Robinho, no Cazares, que se a bola chegar a esses caras, com certeza eu farei gol’. Eu estava louco para fazer gol no clássico. Hoje foi o nosso dia”, afirmou.

Expulso no último jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, Fred teve uma conversa importante com o técnico Roger Machado, influência direta na boa atuação no jogo contra o Cruzeiro. Roger contou como foi importante para o bom desempenho do jogador no clássico.

"Ele é a última ponta do nosso setor ofensivo. Tem constantemente se sacrificado em torno do coletivo. Preciso dele sempre concentrado nos jogos. Ele paga me muitos jogos pelo passado, como líder nos times que jogava, sempre foi muito visado pela arbitragem. De dez faltas em cima dele, metade não foi dada. É importante ter elenco em campo, sempre concentrado no jogo. Falei para não permitir que a falta de critério o deixasse nervoso. A gente não podia perder o Fred e nem perder a tranquilidade que o Fred dá ao time", comentou.

Responsável pela assistência do segundo gol do artilheiro e por fazer o gol de empate, o meia equatoriano Cazares comentou á respeito da confiança do time após a vitória.

“Jogamos muito. Saiu o gol, e agora vamos tranquilos pensar na quarta. Graças a Deus nos soltamos em campo, agora vamos focar no próximo jogo”, concluiu.

Com os dois gols deste domingo, Fred atinge a marca de 22 gols na temporada o maior artilheiro de 2017, sendo quatro deles no Campeonato Brasileiro.