Ídolo e capitão do Atlético-MG, Leonardo Silva sofre lesão e adia marca de 300 jogos pelo clube

Leonardo Silva não vai viajar à Colômbia para o duelo contra o Jorge Wilstermann, pela Libertadores (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O zagueiro e capitão do Atlético-MG, Leonardo Silva, acabou se machucando na vitória do Galo sobre o Cruzeiro, por 3 a 1, nesse domingo (2), na Arena Independência, e não viaja com a delegação para Cochabamba, onde os mineiros visitam o Jorge Wilstermann, da Bolívia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Com isso, o jovem Bremer, de 20 anos, que foi confirmado por Roger Machado como um dos nomes que entram na lista de inscritos do Atlético-MG na Libertadores, acabou substituindo o capitão atleticano e pode ganhar uma grande chance na carreira, já que o reserva imediato Felipe Santana também está machucado.

Outras opções são o zagueiro Matheus Mancini, que teve grande atuação na vitória sobre a Chapecoense, e também o volante Roger Bernardo, que jogava de zagueiro quando estava no Ingolstadt, da Alemanha.

Com a lesão, Léo Silva acaba adiando uma marca histórica pelo clube. Diante do Cruzeiro, o zagueiro completou 299 jogos defendendo as cores do alvinegro, e faria o histórico jogo de número 300 no meio de semana, contra o Jorge Wilstermann, não fosse pela contusão.

De acordo com o médico do Atlético, o doutor Rodrigo Lasmar, Léo Silva ficará de observação pelas próximas 24 horas. Alguns exames serão realizados para que a situação do atleta seja compreendida pela equipe médica.

"Sentiu dor no posterior da coxa, será observado até amanhã [segunda-feira], são 24h de observação. Mas está sem condições de viajar. Fará exames complementares para a gente entender o que aconteceu", disse Lasmar.

Com a vitória no clássico, o Atlético-MG colou no grupo das equipes que se classificam para a próxima Libertadores e se afastou de vez da zona de rebaixamento. A equipe mineira está com 16 pontos, ocupando a sétima colocação.

Na próxima rodada, os comandados de Roger Machado viajam até o Rio de Janeiro, onde enfrentam o Botafogo, no Engenhão. Uma vitória pode colocar os mineiros no grupo dos quatro primeiros.