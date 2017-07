Robinho vê vitória em clássico como afirmação do Atlético-MG no Independência

Robinho e Cazares comemoram a virada atleticana no clássico (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

Após a vitória sobre o Cruzeiro no domingo (2), o Atlético-MG acumulou seu quarto jogo sem derrotas no Campeonato Brasileiro, sendo o terceiro triunfo. O time, que começou a competição nas últimas posições, chegando a passar rodadas na zona de rebaixamento, agora soma 16 pontos e ocupa a sétima colocação, três atrás do Palmeiras, quarto colocado.

O atacante Robinho participou da virada do Galo, que venceu por 3 a 1 a partida. O experiente jogador falou, ao sair de campo, sobre a importância do resultado conquistado para a recuperação do clube na competição nacional.

“É importantíssimo ganhar e somar pontos, ainda mais em um clássico, acho que o nosso time precisa engrenar no campeonato brasileiro. Queremos encaixar uma seqüência de vitórias pra brigar lá em cima. A gente vem bem nas outras competições, na Copa do Brasil e na Libertadores também e no brasileiro a gente tem que ganhar um pouco mais. Todo mundo está de parabéns porque nos empenhamos bastante e foi uma vitória merecida”, disse Robinho.

A vitória sobre o rival foi apenas a segunda do time alvinegro dentro de casa, onde já jogou seis vezes no Campeonato Brasileiro. Antes do início da competição, o Galo havia vencido todas as partidas disputadas no Independência em 2017, mas após o início do Brasileirão o time deixou escapar dez dos 18 pontos disputados dentro do Horto, sendo o sexto pior mandante da competição.

Para Robinho, a vitória maiúscula e a boa atuação do time alvinegro contra o Cruzeiro pode ser importante para restabelecer o bom rendimento do Atlético jogando em seus domínios.

“Aqui é nossa casa, os adversários têm que se sentir incomodados aqui e saber que roubar pontos aqui é dificílimo. O Horto sempre foi um fator a mais, um fator positivo para a gente conseguir as vitórias e espero que possa continuar assim”, afirmou o atacante.

O Atlético agora volta suas atenções para a Copa Libertadores. O time viaja para a Bolívia, onde enfrentará o Jorge Wilstermann na quarta-feira (5), às 21h45, pela partida de ida das oitavas de final da competição continental. A equipe atleticana voltará a entrar em campo pelo Brasileirão no domingo (9), quando encara o Botafogo, no Rio de Janeiro.