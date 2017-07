Gustavo Blanco é apresentado no Atlético-MG e promete briga pela titularidade: "Vim para jogar"

Jogador falou sobre a felicidade de jogar pelo clube (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Na tarde desta segunda-feira (3), o volante Gustavo Blanco foi apresentado oficialmente, na Cidade do Galo, como novo reforço do Atlético-MG. O atleta assinou um empréstimo com a equipe alvinegra de 18 meses, até dezembro de 2018.

Gustavo Blanco pertence ao Bahia, mas estava emprestado ao América-MG. Em sua apresentação, o jogador elogiou o elenco e o companheiro de posição Elias.

"Elenco é muito forte, na minha posição tem grandes jogadores. Mas eu não vim aqui passar tempo, vim aqui para jogar. Eu sou um volante que joga de área a área, muita dinâmica, qualidade no passe. Posso fazer todas as posições no meio. Posso garantir ao torcedor que vontade não vai faltar. Eu jogo naquela posição do Elias, jogava de meia mais na frente no Bahia", disse.

Antes de assinar com o Galo, o jogador chegou a declarar que estava feliz e que iria permanecer no América para a disputa da Série B. Dois dias depois, ele estava acertado com o Atlético. Em sua entrevista, Blanco explicou essa situação.

"Na realidade, o Bahia e a imprensa da Bahia me colocaram no Atlético, mas não havia acertado nada com o Atlético. Não é correto você estar numa instituição e falar que quer jogar em outra. Em respeito ao América, falei que estava feliz lá e queria permanecer lá. Mas óbvio que queria jogar no Atlético", afirmou.

Tímido, o novo reforço falou sobre suas expectativas e sobre a realização de um sonho. "A expectativa é muito grande, quando a gente é menino, nosso sonho é jogar em um time grande e o Atlético é um dos maiores do Brasil. Então eu estou muito feliz e agora é trabalhar para render", concluiu.