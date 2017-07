Roger relaciona Atlético-MG para encarar Jorge Wilstermann com novatos e sem Luan

Google Plus

Titulares do Galo se recuperam após vitória no clássico, visando ao confronto internacional (Foto: Bruno Cantini/Atlético MG)

O Atlético-MG divulgou, nessa segunda-feira (4), a lista dos jogadores inscritos para a fase de mata-mata da Copa Libertadores da América. Cinco nomes foram adicionados em relação aos inscritos no início da competição, são eles o zagueiro Bremer, o volante Roger Bernardo, o lateral-direito Alex Silva e os meias Valdívia e Marlone.

Para a partida contra o Jorge Wilstermann, primeiro jogo das oitavas de final da competição, o técnico Roger Machado não relacionou o atacante Luan e o lateral Marcos Rocha. Luan não viaja para a Bolívia devido a um cansaço muscular e Rocha, recém recuperado de uma lesão muscular, fica em Belo Horizonte, adiando sua volta aos gramados para o jogo contra o Botafogo no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Os cinco jogadores adicionados à lista de inscritos foram relacionados para o jogo contra o Jorge Wilstermann.

O Jorge Wilstermann recebe o Galo nesta quarta-feira (5), no estádio Félix Caprilles, em Cochabamba, na Bolívia. A partida de ida das oitavas de final da Libertadores tem início marcado para as 21h45, no horário de Brasília.

Confira a lista completa dos jogadores que viajaram a Cochabamba:

Goleiros: Victor e Uilson

Laterais: Alex Silva, Fábio Santos, Leonan e Danilo

Zagueiros: Gabriel, Bremer, Matheus Mancini e Jesiel

Volantes: Rafael Carioca, Elias, Adilson, Roger Bernardo e Yago

Meias: Cazares, Otero, Valdívia e Marlone

Atacantes: Fred, Robinho e Rafael Moura