Jogo Jorge Wilstermann x Atlético-MG AO VIVO hoje na Copa Libertadores

Boa tarde, torcedor! Jogo Jorge Wilstermann x Atlético-MG hoje na noite desta quarta-feira (5), às 21h45, em Cochabamba, na Bolívia, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Fique conosco!

O árbitro da partida será Daniel Fedorczuck, auxiliado por Richard Thinidad e Carlos Pastorino. A nacionalidade do trio é uruguaia.

+ Gustavo Blanco é apresentado no Atlético-MG e promete briga pela titularidade: "Vim para jogar"

"Vai ser um jogo difícil, como qualquer outro. Espero que a equipe faça um bom jogo para a gente sair daqui com a vitória e se não conseguir, um empate vai ser muito bem vindo", disse o lateral-direito Alex Silva, substituto de Marcos Rocha, sobre o confronto.

+ Ídolo e capitão do Atlético-MG, Leonardo Silva sofre lesão e adia marca de 300 jogos pelo clube

Após passar por má fase no início do Brasileirão, o Atlético-MG enfrenta a equipe boliviana com alguns desfalques. São eles: Felipe Santana, Leonardo Silva, Jesiel (zagueiros), Marcos Rocha, Carlos César (laterais-direitos) e Lucas Cândido (volante). O meia-atacante Luan foi poupado e não viajou para Cochabamba junto com a delegação alvinegra.

Roger sofre com vários desfalques para montar o time desde o início do ano (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)



Técnico do Atlético, Roger Machado vai poder contar o retorno do volante Rafael Carioca. O jogador desfalcou o Galo na vitória no clássico sobre o Cruzeiro, no último domingo (2), no Independência, pelo Brasileirão.

A equipe de Roberto "Musaraña" Mosquera costuma atuar no 4-2-3-1 e faz dos cruzamentos na área a sua arma principal. O meia Rudy Cardozo é o destaque do Wilstermann, líder de assistências e também artilheiro na Libertadores, com dois tentos, ao lado de Cabezas e Ríos.

+ Roger enfatiza jogo coletivo e minimiza rótulo de 'time raçudo': "Muito simplista"

O Atlético chega ao jogo contra os bolivianos com uma sequência de cinco jogos sem perder: venceu Cruzeiro, Chapecoense, São Paulo (Brasileirão) e Botafogo (Copa do Brasil), e empatou com Sport (Brasileirão).

Com 22 gols, Fred é o artilheiro do Atlético na temporada (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)



Na atual temporada, Jorge Wilstermann disputou 38 jogos, dez a menos que a equipe brasileira, e soma nove vitórias, cinco empates e 14 derrotas. Até o momento, todas as vitórias conquistadas foram no Félix Capriles.

+ Presidente do Atlético-MG reconhece problemas na zaga, mas avisa: "Vamos olhar para a base"

No estádio Félix Capriles, o Jorge Wilstermann está com 100% de aproveitamento na Libertadores 2017. Em casa, a equipe venceu o Penãrol (6 a 2), Atlético Tucumán (2 a 1) e Palmeiras (3 a 2).

A equipe boliviana ocupa o sexto lugar no Campeonato Boliviano, enquanto o Atlético milita na oitava colocação do Campeonato Brasileiro.

+ Jô relembra chegada ao Atlético-MG e revela conversa com Kalil: "Me senti realmente acolhido"

O Jorge Wilstermann é o quarto clube boliviano com mais participações em Libertadores, somando 17 no total. O Atlético, por sua vez, tem um histórico favorável contra bolivianos, tendo disputado oito jogos e vencendo sete, com apenas uma derrota.

Os bolivianos se classificaram em segundo lugar no Grupo 5, ficando atrás do Palmeiras. Já o time atleticano foi o primeiro colocado no Grupo 6 e fez a melhor campanha da fase de grupos.

+ Richarlyson critica homofobia no futebol e revela que só não sofreu preconceito no Atlético-MG