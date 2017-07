Roger Machado comenta derrota na Bolívia: "Mudamos nossa característica de jogo"

Roger Machado conta com o apoio da torcida para conseguir a classificação em BH (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Em jogo de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores, o Atlético-MG perdeu por 1 a 0 para o Jorge Wilstermann, nessa quarta-feira (5), em Cochabamba, na Bolívia. O único gol da partida saiu ainda no primeiro tempo, marcado por Álvarez. A apatia da equipe alvinegra em campo foi muito criticada pelos torcedores. Em entrevista coletiva, o técnico Roger Machado comentou sobre o jogo.

"O adversário construiu essa jogada [do gol] em uma de suas jogadas fortes. Já no segundo tempo, a gente conseguiu se aproximar mais, mas a nossa produção foi pouca. Mudamos a nossa característica de jogo, tentamos utilizar o mesmo estilo de jogo do adversário, mas eles saíram em vantagem porque já estão acostumados a jogar dessa forma", disse.

Após o fim da partida, os jogadores reclamaram do do campo, mas Roger minimizou a situação. "O gramado era grande, embora bem tratado estava irregular, mas a gente fugiu da nossa característica, nossos jogadores de frente estavam muito longe, aí temos que dar passe de 30m, o que é muito mais difícil do que dar passe de 15m, em aproximação. Pra mim esse foi o grande erro, principalmente no primeiro tempo, tentamos consertar na segunda etapa, mas o adversário já estava com a vantagem", explicou.

O jogo de volta será daqui um mês, dia 9 de agosto, às 21h45, em Belo Horizonte/MG. O comandante alvinegro acredita no apoio da torcida."Casa cheia do adversário não nos intimida. A gente sabe que a nossa casa estará cheia e eles vão pressionar a nossa favor", concluiu.

O Atlético voltará em campo no próximo domingo (9), às 19h, para enfrentar o Botafogo no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 12º rodada do Campeonato Brasileiro.