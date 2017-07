Giovanni está recuperado e pronto para voltar aos treinamentos no Atlético-MG

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Com uma pequena lesão e alguns dias de molho, agora está tudo pronto para o retorno aos gramados. Depois de sofrer um estiramento na costela, o goleiro Giovanni está liberado para voltar aos trabalhos no Atlético-MG e, assim, ficar à disposição mais uma vez do técnico Roger.

Foram pouco mais de 10 dias de tratamento. O bastante para se recuperar 100%. Nesta semana, o goleiro atleticano passou por uma nova avaliação dos médicos e recebeu a boa notícia de que pode voltar a trabalhar normalmente.

“Foi bom porque os exames mostraram que já estou recuperado. Tudo certo então. Era um probleminha um pouco chato. Mesmo apesar de não ser grave, incomodava principalmente para fazer as defesas no chão. Então achamos melhor tratar nesse período de 10 dias para não ter problemas maiores”, afirmou.

Agora à disposição, Giovanni faz questão de agradecer os profissionais do Galo. “O Atlético Mineiro não é gigante à toa. O clube tem uma estrutura excelente, que é referência. Os profissionais também. Preciso agradecer sempre a todos. São qualificados e já me colocaram à disposição em muito pouco tempo. É ruim ficar de fora, mas felizmente já estou 100% e já vou treinar normalmente”, explicou o goleiro, com contrato até dezembro de 2018 com o Galo.

Giovanni poderá ser um dos relacionados para enfrentar o Botafogo-RJ, neste domingo (12) às 19h no estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.