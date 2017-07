Mais uma vez... Luan sofre nova lesão e não tem data para retorno no Atlético-MG

Luan ficará mais uma vez longe dos gramados (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

As lesões seguem assombrando a carreira de Luan. O Atlético-MG informou nesta sexta-feira (7) que o meia-atacante sofreu um edema no adutor da coxa esquerda e não tem data para retornar aos gramados. Com isso, o jogador vai para a terceira passagem pelo departamento médico alvinegro neste ano.

Luan perdeu o início da temporada porque estava em tratamento devido a dores no joelho direito, o mesmo que passou por cirurgia em 2016. Disputou seu primeiro jogo no ano em 13 de março, na goleada sobre o Tupi, por 4 a 0, no Independência, pelo Campeonato Mineiro.

Porém, depois de 154 minutos em campo e quatro partidas, o ‘Maluquinho’ sofreu uma lesão muscular na coxa direita, em abril. Voltou à ativa no segundo tempo da vitória por 2 a 1 contra o São Paulo, dia 18 de junho, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, atuou diante de Sport, Chapecoense e Botafogo até sofrer a nova lesão.

Em 2016, as contusões também limitaram as aparições de Luan em campo. Ele atuou em 22 jogos – 14 como titular –, marcando quatro gols. Já na atual temporada, o camisa 27 disputou nove partidas e marcou um gol – no triunfo por 2 a 0 em cima da URT, no Independência, pelo Campeonato Mineiro.