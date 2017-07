Recuperado de lesão, Marcos Rocha aguarda aval de Roger Machado para voltar a jogar

Google Plus

Foto: Bruno Cantini/Atlético

Recuperado de lesão, Marcos Rocha foi a novidade nos treinamentos na manhã desta sexta-feira (7), na Cidade do Galo. Fora da viagem para a Bolívia, o lateral está disponível para a partida contra o Botafogo, às 19h, no Estádio Nilton Santos.

"Eu estou a disposição. Desde o começo da semana eu venho trabalhando um reforço com o departamento médico, agora vamos aguardar a decisão dele. Estou sem dor, apto pra jogar. Agradeço muito à fisioterapia, que me ajudou muito", disse.

Enquanto esteve parado por lesão no adutor da coxa esquerda, Alex Silva foi o substituto do camisa 2 alvinegro. Marcos Rocha elogiou o garoto e falou sobre o apoio dado ao companheiro.

"Alex Silva é da base, a gente confia bastante nele. Vem evoluindo, vem crescendo. Procuro orientar também. Falo com o Alex pra ter personalidade, tranquilidade. Tem muita força física. Precisa de equilíbrio entre defesa e ataque", comentou.

Questionado sobre a falta de regularidade do Atlético no campeonato, o jogador disse que passa instruções aos colegas mesmo no tempo que esteve ausente. "Faltou a gente ter mais regularidade, principalmente dentro de casa, nesse começo de competição. De fora, a gente tenta corrigir alguma coisa, chama algum jogador e conversa. O Roger dá essa liberdade, mas agora quero estar dentro de campo, conversando e orientando meus colegas", concluiu.