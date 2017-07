Caio Zanardi é apresentado no Atlético-MG como técnico da equipe B

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético anunciou, na tarde desta sexta-feira (7), o técnico Caio Zanardi como comandante da equipe B do clube.

O superintendente de futebol atleticano, André Figueiredo, apresentou o técnico à imprensa e explicou o projeto do Atlético B. A ideia é manter uma equipe com o objetivo de amadurecer fisicamente os jogadores vindos das categorias de base, profissionais retornando de lesão e contratações vindas de clubes menores.

O objetivo esportivo do time é conseguir o acesso para o módulo II do Campeonato Mineiro, com o intuito de elevar o nível de competição para os atletas.

Questionado sobre o objetivo da equipe e a possibilidade da saída de jogadores para a equipe principal, Zanardi ressaltou que a função principal do projeto é deixar os atletas à disposição do técnico Roger Machado.

"A equipe B é para isso. Temos de ter jogadores em condições de jogar no time principal quando o Roger necessitar. A prioridade é a equipe principal. A partir do momento que ele subir para o profissional, o projeto ganha força. Trabalhamos no dia a dia com os atletas para que ele esteja motivado e possa galgar um passo a mais na carreira, que é a equipe principal", explicou o treinador.

Caio Zanardi tem experiências em equipes de base no exterior, tendo inclusive uma passagem pela Seleção Brasileira Sub-17. O treinador estreia com a equipe B do Galo contra o Poços de Caldas, no dia 30 de julho, em partida válida pela segunda divisão do estadual.