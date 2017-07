Gabriel e Otero fora e retorno de Marcos Rocha: Roger relaciona Atlético-MG para encarar Botafogo

Marcos Rocha voltará à ativa contra o Botafogo; Gabriel é poupado por Roger Machado (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Após treino realizado na manhã deste sábado (8), na Cidade do Galo, o Atlético-MG divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Botafogo, domingo (9), às 19h, no Engenhão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado levou 21 jogadores para o Rio de Janeiro. A delegação alvinegra embarcou às 15h45 para o local do jogo.

Marcos Rocha (à dir.) não entra em campo desde o início de junho (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Liberado pelo departamento médico, o lateral-direito Marcos Rocha voltou a ser convocado para uma partida depois de um mês se recuperando de lesão no tendão da coxa esquerda. O zagueiro Jesiel e o goleiro Uilson também retornam após período de ausência em função de contusão.

Por outro lado, Roger Machado perdeu Gabriel e Otero para o duelo no Rio de Janeiro. O zagueiro ficou de fora por causa de fadiga muscular. O treinador optou por poupá-lo. Já o meia venezuelano sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino deste sábado.

Para o lugar do titular Gabriel, Roger Machado pode usar Matheus Mancini, Jesiel ou até o volante Roger Bernardo, mas que também atua como zagueiro, ao lado de Bremer, substituto do contundido Leonardo Silva. Otero vinha sendo reservas nos últimos jogos.

O Atlético chega à partida diante do Botafogo após duas vitórias seguidas no Brasileirão, contra Chapecoense e Cruzeiro. A equipe atleticana tem 16 pontos e milita na oitava posição da tabela. Já o time carioca aparece na décima colocação, com 15 pontos.

Confira a lista com os 21 jogadores relacionados:

Goleiros: Victor e Uilson

Laterais: Marcos Rocha, Alex Silva, Fábio Santos, Leonan e Danilo

Zagueiros: Matheus Mancini, Jesiel e Bremer

Volantes: Adilson, Rafael Carioca, Elias, Roger Bernardo, Yago

Meias: Cazares, Valdívia e Marlone

Atacantes: Robinho, Fred e Rafael Moura