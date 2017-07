Para embalar: Atlético-MG fará três dos próximos quatro jogos do Brasileirão em BH

Fred comemora gol com a torcida: cena precisa ser mais frequente caso o Galo queira aproveitar sequência de jogos em casa (Foto: Bruno Cantini/Atlético MG)

O primeiro terço do Campeonato Brasileiro ocorreu na última rodada. Cada equipe já entrou em campo 12 vezes, 36 pontos foram disputados, e os objetivos de cada clube começam a se desenhar de maneira mais evidente. Com 17 pontos e ocupando a oitava colocação, o Atlético-MG, considerado um dos favoritos ao título antes do início da competição, ainda não demonstrou na prática a força de seu elenco repleto de nomes de peso. Agora, o Galo aposta nas próximas quatro rodadas para definir seu futuro na competição.

Dos quatro próximos jogos do time alvinegro no Brasileirão, três terão a equipe como mandante. Iniciando pela próxima rodada, quando o time recebe o Santos na próxima quarta-feira (12). Na 14ª rodada o time enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia, e depois volta para Belo Horizonte, onde enfrenta o Bahia e o Vasco, pela 15ª e 16ª rodadas, respectivamente.

O Atlético tem os mesmos 17 pontos do Cruzeiro, que ocupa a sexta colocação, abrindo a zona de classificação para a Copa Libertadores do ano que vem, e está três pontos atrás do Santos, primeira equipe do G-4, zona que garante a classificação direta à fase de grupos da competição continental. Quando o assunto é título, a disputa exige uma recuperação mais longa, já que o líder Corinthians tem 15 pontos de vantagem em relação ao Galo.

Força em casa?

Desde que o Independência foi entregue após sua mais recente reforma, em 2012, o Atlético tem feito do estádio sua casa e conseguido números e conquistas expressivas. De lá para cá, o clube jogou 161 partidas no Horto, venceu 110, empatou 34 e perdeu apenas 17 vezes.

No Campeonato Brasileiro, a tônica das campanhas alvinegras dos últimos cinco anos tem sido aproveitar bem os jogos dentro de casa. Seja no Independência ou no Mineirão, a média de aproveitamento do Galo em casa é de 75,4% dos pontos aproveitados.

A temporada de 2017 começou fazendo o torcedor atleticano acreditar que o fator casa seria, mais uma vez, o ponto forte da equipe. Antes do início do Brasileirão, jogando pelo Campeonato Mineiro, Primeira Liga e a fase de grupos da Copa Libertadores, o Galo fez 16 partidas como mandante, sendo 15 no Independência e uma no Mineirão e venceu todos os confrontos.

A situação começou a mudar a partir do início da competição nacional. Jogando pelo Brasileirão, o time atleticano entrou no gramado do Horto seis vezes, venceu apenas duas partidas, empatou duas e perdeu duas, somando apenas oito pontos de 18 disputados em seus domínios.

O aproveitamento em casa do Atlético no Brasileirão de 2017 é de 44,4%, bem longe da média de 75,4% dos cinco campeonatos anteriores. Mesmo que o time consiga vencer as três próximas partidas em casa, o aproveitamento subiria apenas para 63%, bem distante do retrospecto vencedor do Galo perto de sua torcida.

Outra comparação da força do “fator casa” para o Galo é o percentual de pontos conquistados dentro de casa em relação ao total dos pontos somados pelo time ao longo do Campeonato Brasileiro. De 2012 a 2016, os pontos conquistados em casa simbolizaram um percentual médio de 67,1% dos pontos da equipe na competição. Em 2017, oito dos 17 pontos do Galo foram conseguidos em Belo Horizonte, representando um percentual de apenas 47% do total.

A sequência das próximas três partidas em casa pode ser o fator determinante para delimitar o futuro do time atleticano, não só para reestabelecer o desempenho diante de seu torcedor como para somar pontos e brigar definitivamente na parte de cima da tabela.

Vale lembrar que após os jogos contra Santos (12/7), Bahia (19/7) e Vasco (22/7), o Galo volta a ser mandante nos dias 2 e 9 de agosto, quando recebe o atual líder Corinthians pelo Brasileirão e o Jorge Wilstermann, da Bolívia, pela partida de volta da Copa Libertadores, respectivamente, demonstrando a importância de voltar a fazer de sua casa um fator decisivo para as vitórias.