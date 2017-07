Em jogo de reencontro com Leandro Donizete, Atlético-MG encara Santos no Horto

Com o DNA bastante ofensivo, Atlético e Santos, vão ficar frente a frente, nessa quarta feira (12), às 19h30, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É compreensível dizer que ambas as equipes não começaram bem o campeonato, porém, nas ultimas rodadas, mostraram um crescimento e agora brigam até o momento, por uma vaga na Libertadores.

O Galo vem de cinco jogos sem perder no campeonato, enquanto o Santos vem embalado, após vencer o seu rival São Paulo, com três gols marcados pelo atacante Copete.

Volta do zagueiro Gabriel e provável estreia de Gustavo Blanco

No lado do Galo, o técnico Roger Machado conta com o retorno do jovem zagueiro Gabriel, que provavelmente fará dupla de zaga com o recém-titular Bremer.

"Pronto de novo. Foi só uma prevenção mesmo, que eu vinha de uma lesão muscular. Em sete dias joguei três jogos. Acharam melhor prevenir contra o Botafogo para não acontecer uma lesão ou risco maior, mas graças a Deus estou 100%", ressaltou o zagueiro.

​​Perguntado sobre os desfalques da equipe santista, Gabriel observou que as ausências são importantes, mas que isso não diminuirá a dificuldade da partida.

“É uma equipe muito bem treinada pelo Levir Culpi. Sabemos de todas as dificuldades, mas a gente estará dentro da nossa casa e sabemos da nossa força dentro do Horto. Com o apoio do nosso torcedor, temos tudo para fazer um grande jogo e conseguir os três pontos”, afirmou o defensor.

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Marcos Rocha, visando adquirir condicionamento físico, deve ser titular da posição nessa partida. O meio de campo deve ser composto pela trinca de volantes, que até então vem dando certo, formado por Rafael Carioca, Elias e Yago, com Cazares, Robinho e Fred coordenando mais o setor ofensivo.

Contratado junto ao América, o volante Gustavo Blanco está com boas expectativas para que, sua estreia ocorra nessa quarta (12), diante o Santos. Com características que agradam o treinador Roger Machado, o jogador terá a chance de buscar uma vaga no elenco alvinegro, já que, o mesmo tem mais duas competições a serem disputadas. As chances dele entrar no segundo tempo são grandes, já que o técnico utilizou a equipe titular contra o Botafogo, e para serem evitadas mais contusões, é capaz que o jovem jogador seja utilizado na segunda etapa.

Bastante desfalcado, Levir Culpi poderá utilizar Leandro Donizete contra ex-time

Ídolo da torcida atleticana, o volante hoje no Santos, poderá enfrentar a sua ex equipe pela primeira vez. Colecionador de títulos enquanto esteve em Minas, o jogador foi titular em praticamente todos os anos defendendo o time mineiro. Bastante desfalcado, o técnico Levir Culpi tem Leandro Donizete como provável titular para essa partida no Horto, coincidentemente contra o time que marcou a sua carreira.

Sem poder contar com sua principal estrela Lucas Lima, o técnico da equipe santista também não contará com o volante Renato, Victor Ferraz, Copete, Vitor Bueno e o centroavante Ricardo Oliveira. Nilmar, recém contratado, não viajou com o elenco para essa partida, devido não ter condições de jogo e também não ter tido o seu nome publicado no BID. Sem muitas alternativas, Levir culpi viu como alternativa, relacionar garotos da base para esse confronto.

Foto: Divulgação/Santos

Com a suspensão de Copete, Thiago Ribeiro deve herdar a vaga do jogador na equipe titular. Perguntado sobre qual estratégia adotar no Horto, o atacante afirmou o seguinte.

"Sabemos como é jogar no Independência, o Atlético procura sufocar o adversário. Vai ser jogo duro, difícil, mas sabemos que vamos ter o contra-ataque, espaço. É natural de um time que tenta se impor em casa. Temos time perigoso e rápido para explorar isso e vencer o jogo. Temos em nossa mente de ir lá procurar se defender bem e no momento que tiver a bola, personalidade para jogar e por o Atlético em dificuldades. Donizete vai jogar também, conhece o Atlético e o Independência, experiente. Contamos com a experiência de conhecer o ambiente. Vai poder contribuir, marcando forte e dando segurança atrás. E na frente, temos que ser letais", explicou.