Time B do Atlético-MG bate Villa Nova no segundo teste para Segunda Divisão do Mineiro Atacante Flávio é o destaque da partida por marcar os dois gols do triunfo

Em jogo no segundo teste do Mineiro o Time B do Galo vence Villa Nova por 2 a 0

O time B do Atlético-MG entrou em campo em um amistoso contra o Villa Nova, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Ganhando o amistoso por 2 a 0 e o destaque veio do banco de reservas, fazendo os dois gols, com o destaque do atacante Flávio. O treinador da equipe Caio Zarnadi foi a campo com Rodolfo, Adson, Igor Brondani, Donato e Mansur; Lorran, Matheus Roldan, Leleu e Filipinho; Matheus Jesus e João Figueiredo. O Atlético B tem um objetivo de manter um time de iniciantes para maturar atletas maiores de 20 anos, para que ocorra eventuais contratações, dar um ritimo de jogo diferente para aqueles jogadores que estão retomando ao time profissional e mais algumas possibilidades. Esse time disputará a segunda divisão do Campeonato Mineiro que começará para o Galo no dia (29) de Julho, contra Poços de Caldas, fora de casa.