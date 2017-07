Destaque na ausência dos mais experientes, jovem zagueiro Bremer renova com Atlético-MG

Daniel Nepomuceno e Bremer acertando a renovação de contrato. (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

As boas atuações do zagueiro Bremer culminaram em uma imediata valorização do jovem atleta dentro do Atlético-MG. O contrato de Bremer, que terminaria em julho do ano que vem, foi estendido até dezembro de 2021.

Bremer deixou a base do São Paulo e chegou ao Atlético em março de 2017. A campanha vitoriosa do Galo na Copa do Brasil sub-20 deu destaque ao defensor, que ganhou espaço rapidamente na equipe principal.

A primeira partida de Bremer pelo Galo foi contra a Chapecoense, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time alvinegro viajou para Chapecó com o time reserva e Bremer entrou em campo ainda no primeiro tempo, após lesão do zagueiro Rodrigão, também da base do clube. A partida terminou com vitória atleticana e Bremer foi relacionado para o clássico contra o Cruzeiro na rodada seguinte. Contra o rival, a mesma situação ocorreu. Desta vez o zagueiro Leo Silva foi quem se lesionou na primeira etapa, dando lugar a Bremer, que atuou de forma consistente na vitória do Galo por 3 a 1.

As atuações seguras do jovem zagueiro o credenciaram à titularidade. Bremer formou a dupla de zaga atleticana com Gabriel, outro prata da casa, nas duas últimas partidas do Galo, contra o Jorge Wilstermann na Bolívia pela Libertadores e contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

Com apenas quatro partidas pela equipe profissional, Bremer ganhou a confiança e elogios do técnico Roger Machado e do torcedor atleticano. A defesa do Galo foi formada por duplas diferentes ao longo do ano e as más atuações de Erazo e Felipe Santana e lesões seguidas de Leonardo Silva podem ter influído na decisão de renovar rapidamente com o promissor defensor.