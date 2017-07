Jogo Atlético-MG x Santos AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Atlético-MG x Santos ao vivo no Independência, valendo pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No Independência, o Atlético-MG, 9º colocado com 17 pontos, recebe o Santos, 4º colocado com 20 pontos. As duas equipes buscam se manter próximos do líder Corinthians.

Na última rodada, o Galo foi até o estádio Nilton Santos e empatou com o Botafogo por 1 a 1. Veja os melhores momentos:

Já o Santos, embalado pela Libertadores, venceu o São Paulo na Vila Belmiro, por 3 a 2. Veja os melhores momentos:

Na próxima rodada, as duas equipes jogarão no domingo (16) às 16h. O Atlético-MG enfrentará o Atlético-GO no Olímpico em Goiânia, enquanto o Santos enfrentará o Vasco em São Januário.

Lamentação! O empate no Rio, após perder chances claras de gol, não pegou bem no Atlético-MG. Para Fred, o resultado ainda gera lamentação entre os jogadores: "O empate repercutiu ruim internamente entre nós jogadores também, porque a gente mereceu a vitória e acabou que tomamos um empate aos 47. Analisando os noventa e poucos minutos de jogo, o mais justo era uma vitória até mais elástica. A gente analisa só pelo último jogo. A gente sabe que conseguimos dar uma recuperada boa nos últimos cinco jogos, mas hoje a gente lamenta um pouco, mas vamos focar nos Santos".

Dançando conforme a música! Para Thiago Ribeiro, atacante do Santos, o Peixe precisa aproveitar os contra-ataques que o Galo dará logo mais: "O Atlético-MG procura sufocar o adversário no Independência. Vai ser um jogo duro, difícil, mas sabemos que vamos ter o contra-ataque, espaço para jogar. Isso é natural de um time que tenta se impor em casa. Temos time perigoso e rápido para explorar isso e vencer o jogo. Temos em nossa mente de ir lá procurar se defender bem e no momento que tiver a bola, personalidade para jogar e por o Atlético em dificuldades. Na frente, temos que ser letais".