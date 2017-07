Após declaração polêmica, Rafael Moura explica que não falou para Marcos Rocha

Google Plus

Rafael Moura evitou uma nova polêmica no elenco atleticano(Foto: Bruno Cantini)

O atacante do Atlético-MG, Rafael Moura usou a sua rede social para explicar suas declarações após a derrota do Galo para o Santos por 1 a 0. Após o jogo, Rafael Moura disse que jamais colocaria um companheiro de equipe em uma fogueira. A declaração foi vista como polêmica pelo fato de que no último domingo, o lateral-direito Marcos Rocha afirmou após o empate contra o Botafogo que o time deveria parar de ser egoísta em algumas situações e fez crítica ao meia Cazares e ao atacante Robinho.

Nesta quinta-feira(13), o He-Man afirmou em sua conta no Instagram que o momento é de união do grupo e que a declaração não tem nada relacionado ao que disse o lateral-direito atleticano no último domingo.

"Ontem, após o jogo, minha entrevista repercutiu como se fosse um recado para o que o Marcos Rocha falou depois da partida contra o Botafogo. Para começar, não sou homem de mandar recado para ninguém, muito menos pela imprensa. Sou muito transparente em tudo que falo e faço e se eu tenho algum problema com alguém sempre procuro resolver com a própria pessoa. Em segundo, o Rocha é um dos caras mais próximos de mim do grupo, nos concentramos juntos, somos colegas de quarto, e temos um convívio excelente. O momento exige todo cuidado, qualquer coisa que dissermos pode virar polêmica e ser interpretado da forma como convém para quem está ouvindo ou lendo. Agora é hora de unirmos forças, nos fecharmos cada vez mais e trabalhar para render o que podemos e já rendemos juntos e não de ficar procurando problema onde não tem", publicou Rafael Moura.

Muitos acreditavam que havia uma racha entre Marcos Rocha e Rafael Moura por conta de o lateral-direito ter exposto os atacantes do elenco de forma severa após a partida contra o Botafogo, mas isso foi negado pelo atacante atleticano.

O elenco do Atlético já se reapresentou visando o próximo compromisso da equipe no Campeonato Brasileiro. O Galo visita o lanterna Atlético-GO e busca uma aproximação da zona dos seis primeiros colocados.