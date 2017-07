Jogo Atlético-GO x Atlético-MG AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017

Google Plus

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Atlético-GO x Atlético-MG ao vivo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

Eduardo, lateral do Dragão, espera vencer o xará de Minas. "Vamos enfrentar outra grande equipe, que é o Atlético, e precisamos vencer. O foco total do grupo aqui é a conquista dos três pontos para iniciarmos uma reação na competição. Sabemos da força do adversário, mas estaremos em casa e não podemos vacilar. É vencer ou vencer".

A equipe alvinegra terá o desfalque de Fábio Santos, que tomou o terceiro cartão na última partida. Jogador da base, Leonan será seu substituto.

Pelo outro lado, o Galo mineiro entra em campo precisando da vitória para entrar no G-6, zona de classificação para a Libertadores. A equipe de Roger Machado perdeu a última partida para o Santos, por 1 a 0, na Arena Independência.

Jogando em casa, o Atlético-GO tem a missão de pontuar para sair da desconfortável zona de rebaixamento. Na última partida, a equipe de Doriva empatou por 2 a 2 com o São Paulo, no Morumbi.

Pelo Brasileiro Unificado, as equipes se enfrentam pela oitava vez na história. A equipe mineira possui 4 vitórias, enquanto a equipe goianiense ganhou apenas uma vez. São 3 empates e 27 gols marcados no total.