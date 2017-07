Autores dos gols da vitória, Fred e Elias destacam superação do Atlético-MG em Goiânia

Elias sobe para cabecear e marcar gol da vitória, observado por Fred(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Atlético-MG venceu mais uma partida fora de casa no Campeonato Brasileiro, somando seu 12º ponto em 21 disputados fora de Belo Horizonte. O time, que agora é o quarto melhor visitante do campeonato, bateu o Atlético-GO de virada por 2 a 1.

Os gols do Galo foram marcados por Fred e Elias, ambos em jogadas de bola aérea, muito utilizada pelo time alvinegro na partida e em todo o campeonato. Apesar dos gols, o time manteve o baixo índice de aproveitamento nesse tipo de jogada, errando cerca de 82% dos cruzamentos feitos.

Fred marcou seu 23º gol na temporada e é o artilheiro do Atlético na temporada. O Camisa 9 falou sobre a melhora de rendimento da equipe na segunda metade da partida, quando conseguiu os dois gols que garantiram a vitória, e também sobre o bom rendimento do time fora de casa.

“Foi um jogo estranho no primeiro tempo, o sol estava muito quente. Depois a gente conseguiu jogar no campo deles, ficar um pouco mais na frente. Estava jogando muito sozinho na frente no primeiro tempo, brigando pela bola no alto, encontrando dificuldades. O que vale é isso. Em todos os jogos fora de casa temos que jogar com inteligência. Tivemos a tranquilidade para saber virar o jogo”, disse o atacante.

O volante Elias marcou seu oitavo gol na temporada, juntando-se a Rafael Moura e Cazares na segunda colocação da artilharia do Galo em 2017. Apesar dos bons números, o último gol de Elias aconteceu em maio, na vitória por 4 a 1 sobre o Godoy Cruz, pela Copa Libertadores. O jogador falou sobre seu gol na partida, destacando o fim do período de jejum.

“Pessoal acostumou com os gols. A gente é cobrado pelo que faz de melhor. Eu vinha chegando à frente, mas dando azar. Graças a Deus pude tirar essa zica”, declarou Elias.

O Atlético agora volta a Belo Horizonte, onde joga as próximas duas rodadas do Brasileirão. O time joga no Independência contra Bahia (19/7) e Vasco (23/7), pelas 15ª e 16ª rodadas, respectivamente.