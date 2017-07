Encostado no Atlético-MG, lateral Danilo é emprestado à Ponte Preta

Danilo (à esq.) não vinha sendo aproveitado no Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Com poucas oportunidades no Atlético-MG, o lateral-esquerdo Danilo foi emprestado à Ponte Preta até final do Campeonato Paulista de 2018. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (17).

Danilo tem um contrato de três temporadas pelo Galo é aguardado nesta terça-feira em Campinas para realizar os exames médicos e possivelmente assinar o contrato. Como não estava tendo oportunidades na equipe a diretoria do Galo resolveu liberá-lo, pois nos últimos dez jogos ele só jogou contra o Botafogo, no dia (29) de junho, ficando apenas quatro minutos em campo, e havendo a derrota da equipe por 2 a 0.

Deixado de lado no banco de reservas nos últimos jogos, Danilo foi o primeiro reforço do Galo para a atual temporada. Começou muito bem no Campeonato Mineiro, jogando dez jogos dentro de 13 partidas. Ele também marcou nos primeiros jogos com a camisa alvinegra.

No Atlético-MG, Danilo entrou em campo em 18 partidas e anotou três gols. Com a saída do Danilo, o técnico Roger Machado terá Fábio Santos e Leonan para a lateral esquerda do time.